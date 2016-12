Dinamo învinge Tomisul după doi ani de aşteptare

Pe 28 aprilie 2007, Dinamo Bucureşti învingea pe CVM Tomis Constanţa, cu 3-1, în ultimul turneu al campionatului care a adus primul titlu naţional din istoria clubului de la ţărmul mării. După doi ani de aşteptare, formaţia bucureşeană a reuşit ieri, tot pe teren propriu, în Sala “Extreme”, să pună punct seriei negative din duelul cu Tomis. În meciul al treilea al finalei campionatului naţional, Dinamo a cîştigat cu 3-2 şi s-a impus pentru prima oară după cele şase înfrîngeri din acest sezon înregistrate în faţa constănţenilor. După mai bine de două ore de joc, Dinamo a rămas în cursa pentru titlu, scorul la general devenind 2-1 pentru Tomis. Echilibrul s-a menţinut pe tot parcursul întîlnirii de ieri, balanţa înclinîndu-se în favoarea echipei care greşea mai puţin. CVM Tomis s-a impus în primul set, cu 25-23, Dinamo a întors rezultatul, după 25-23 şi 25-22, iar campioana en titre a trimis meciul în decisiv, după 25-22 în setul patru. Tie-break-ul a fost dominat de gazde, care au condus cu 8-4 la schimbarea terenurilor, avantaj care nu a mai putut fi recuperat de constănţeni. Finalul meciului a adus şi un moment tensionat, la scorul de 13-11 pentru Dinamo. Tomisul a punctat, dar la semnalizarea eronată a secundului Cornel Malaxia, arbitrul principal Mirel Zaharescu a dictat repetarea punctului. Scorul a devenit după următoarea fază 13-12 pentru gazde, însă Tomisul nu a mai avut puterea să revină, Dinamo adjudecîndu-şi setul decisiv cu 15-12. În cele din urmă a cîştigat echipa care a greşit mai puţin şi care a avut un jucător, Cristian Chiţigoi, în zi de graţie.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Miseikis, Macovei, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Pereu, Voinea, Toronyai şi Began); Dinamo (antrenor Daniel Rădulescu): Kuburovic - Chiţigoi, Şoloc, Mureşan, Ristoski, Todorovic şi Gavrilovic - libero (au mai jucat: Roman şi Romanescu). Au arbitrat: Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Cornel Malaxia (Bucureşti). Observator: Gheorghe Vişan (Bucureşti).

Astăzi, de la ora 17.00, tot în Sala “Extreme” din Capitală, este programat meciul patru al finalei.

Ieri, în meciul doi al finalei pentru locurile 5-6: U. Cluj - Explorări Baia Mare 3-1 (scorul la general a devenit egal, 1-1, iar jocul decisiv va avea loc sîmbătă, la Baia Mare, de la ora 17.00), iar în meciul 3 al finalei pentru locurile 3-4: Remat Zalău - VCM Piatra Neamţ 3-0 (2-1 la general pentru sălăjeni; meciul 4 este programat azi, de la ora 17.00, la Zalău).

Declaraţii după meci

Radu Began, căpitan CVM Tomis: “Vom analiza meciul şi sper să nu mai repetem greşelile de azi (n.r. - ieri). Ne doream să cîştigăm titlul în număr minim de meciuri, dar nu a fost să fie”.

Nemanja Kuburovic, coordonator Dinamo: “Am făcut un meci mare. Aştept că încredere partida de joi şi sper să jucăm şi duminică, la Constanţa. Se întîlnesc în finală cele mai bune echipe şi toate confruntările dintre Dinamo şi Tomis au fost decise pe final, pentru cîteva puncte”.

Stelio De Rocco, antrenor principal CVM Tomis: “Nu am făcut tot ceea ce trebuia pentru a cîştiga jocul. Am făcut multe greşeli simple, multe mingi uşoare căzînd în terenul nostru, iar la serviciu nu am avut un procentaj prea bun. Îmi cunosc echipa şi ştiu că atunci cînd pierdem un meci ne revenim şi îl jucăm mult mai bine pe următorul. Nu cred că ne-a surprins prea mult echipa Dinamo, dar ţin să-l remarc pe Chiţigoi, care a jucat excelent”.

Daniel Rădulescu, antrenor principal Dinamo: “Finala încă se joacă. Acum este 2-1 pentru Tomis, dar să nu uităm că noi puteam cîştiga meciul al doilea, de la Constanţa. Diferenţa în meciul de azi (n.r. - ieri) cred că a făcut-o apărarea, noi fiind mai buni la blocaj şi în linia a doua”.

Sorin Strutinsky, preşedinte CVM Tomis: “Mă aşteptam la această înfrîngere. Echipa a jucat poate cel mai slab meci din ultimele zece partide, dar se cunoaşte o încărcătură la finalul unui sezon foarte greu. Mîine (n.r. - azi) ne vom revanşa. Am pierdut şi pentru că nu l-am putut bloca pe Chiţigoi. Singurul lucru pe care îl reproşez arbitrilor este faptul că permit jucătorilor să conteste fiecare minge. Nu este normal, pentru că atunci cînd joci în străinătate primeşti imediat cartonaşul galben pentru proteste”.

