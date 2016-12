Dinamo, meci „de foc” la Craiova

Etapa a 27-a a Ligii 1 la fotbal programează duminică, la Craiova, partida dintre CS Universitatea Craiova și Dinamo București, un duel așteptat de olteni cu maxim interes, ținând cont de marea rivalitate cu echipa bucureșteană.

Vineri, în prima partida a etapei, CSMS Iaşi - FC Braşov 1-0 (Ov. Mihalache 48). Tot vineri a avut loc și întâlnirea CFR Cluj - ASA Tg. Mureş, scor 2-2 (Dore 9, Tade 61 / N'Doye 18, 57).

Programul meciurilor - sâmbătă: FC Botoşani - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), FC Viitorul - Astra Giurgiu (ora 18.00; Look TV și Digi Sport 1), Gaz Metan Mediaş - Petrolul Ploieşti (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1); duminică: CS U. Craiova - Dinamo Bucureşti (ora 17.30; Look TV și Digi Sport 1), Steaua Bucureşti - Oţelul Galaţi (ora 20.30; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1); luni: Pandurii Tg. Jiu - U. Cluj (ora 18.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), Rapid București - Concordia Chiajna (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 57p, 2. ASA 56p, 3. Petrolul 46p, 4. CS U. Craiova 45p, 5. Astra 41p, 6. Dinamo 39p, 7. FC Viitorul 38p, 8. FC Botoșani 37p, 9. CSMS Iaşi 34p, 10. Pandurii 32p, 11. Concordia 30p, 12. FC Brașov 28p, 13. U. Cluj 26p, 14. Gaz Metan 25p, 15. Ceahlăul 23p, 16. Rapid 22p, 17. CFR 19p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oțelul 15p.

ASTRA GIURGIU ŞI CS U. CRAIOVA NU AU PRIMIT LICENŢA UEFA

Grupările FC Steaua SA București, ASA Tg. Mureş, FC Viitorul, Pandurii Tg. Jiu, FC Botoşani, Gaz Metan Mediaş şi CSMS Iaşi au primit licenţa UEFA la Comisia de Fond, care le dă dreptul să participe în ediţia viitoare a Cupelor Europene, au declarat, vineri, pentru Mediafax, conducătorii celor şapte cluburi. Dintre cele nouă grupări care au solicitat licenţa UEFA, Astra Giurgiu şi CS U. Craiova nu au primit dreptul de participare în Cupele Europene din partea Comisiei de Fond a Sistemului Naţional de Licenţiere din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, prima pentru neîndeplinirea criteriului financiar, iar a doua pentru că nu este afiliată de minimum trei ani la FRF.