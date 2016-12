Dinamo se teme de meciul cu Botoșani

Etapa a 24-a a Ligii 1 la fotbal începe azi, cu partidele de la Tg. Mureș și Iași, în ambele confruntări orice fiind posibil. Programul meciurilor - vineri: ASA Tg. Mureș - CSMS Iaşi (ora 18.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), Dinamo Bucureşti - FC Botoşani (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1); sâmbătă: Oţelul Galaţi - CS U. Craiova (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Astra Giurgiu - CFR Cluj (ora 18.00; Look TV și Digi Sport 1), U. Cluj - Rapid Bucureşti (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1); duminică: Concordia Chiajna - FC Braşov (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Viitorul (ora 18.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), Gaz Metan Mediaş - Steaua Bucureşti (ora 20.30; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1); luni: Petrolul Ploieşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 53p, 2. ASA 46p, 3. Petrolul 43p, 4. Astra 39p (golaveraj: 37-17), 5. CS U. Craiova 39p (27-23), 6. Dinamo 35p, 7. FC Botoșani 30p, 8. FC Viitorul 29p, 9. CSMS Iași 28p, 10. FC Brașov 27p, 11. Concordia 26p, 12. Pandurii 25p, 13. Gaz Metan 24p, 14. Rapid 22p, 15. U. Cluj 20p, 16. Ceahlăul 19p, 17. Oțelul 15p, 18. CFR 12p (28-18) - echipă penalizată cu 24 de puncte.