Dinamo şi Craiova nu găsesc drumul spre gol în play-off

Duminică seară, în ultima partidă din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, Dinamo București şi CS Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, scor 0-0, a doua remiză albă pentru cele două echipe în turneul locurilor 1-6.

Celelalte rezultate - vineri: CFR Cluj - Astra Giurgiu 3-2 (Al. Păun 15, C. Deac 45+1, Omrani 72 / Al. Ioniţă II 3, Săpunaru 90); sâmbătă: FC Viitorul - FC Steaua Bucureşti 3-1 (Fl. Coman 46, Vlad Morar 56, Casap 75 / Alibec 80).

Clasament play-off: 1. FC VIITORUL 30p, 2. FC Steaua 27p, 3. CFR 25p, 4. Craiova 24p, 5. Dinamo 23p (golaveraj: 0-0), 6. Astra 23p (2-3).

În etapa a 2-a a play-out-ului s-au înregistrat următoarele rezultate - sâmbătă: ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna 2-1 (G. Mureşan 10-pen., Ciolacu 87 / V. Alexandru 85); duminică: Gaz Metan Mediaș - FC Botoşani 0-0.

Programul meciurilor de luni, 20 martie - ora 18.00: ACS Poli Timișoara - FC Voluntari, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - CSM Poli Iaşi. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament play-out: 7. Gaz Metan 24p, 8. Iaşi 18p, 9. Botoşani 17p, 10. Voluntari 16p, 11. Concordia 13p, 12. Pandurii 11p, 13. ACS Poli 10p, 14. ASA 9p.