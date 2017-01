Dinamo şi Rapid, mulţumite de tragerea la sorţi

Desfăşurată, marţi, la Nyon, tragerea la sorţi a grupelor Cupei UEFA a stabilit adversarele formaţiilor româneşti. În Grupa B, Dinamo va întîlni pe Bayer Leverkusen (Germania), FC Bruges (Belgia), Beşiktaş Istanbul (Turcia) şi Tottenham (Anglia), în timp ce Rapid va evolua în Grupa G, alături de Panathinaikos Atena (Grecia), Paris Saint-Germain (Franţa), Hapoel Tel Aviv (Israel) şi Mlada Boleslav (Cehia).

Dinamo va sta în prima etapă a Grupei B, urmînd să întîlnească, pe teren propriu, în primul meci al său, pe Beşiktaş Istanbul. Programul Grupei B este următorul - Etapa I, 19 octombrie: FC Bruges - Bayer Leverkusen; Beşiktaş - Tottenham; DINAMO - stă. Etapa a II-a, 2 noiembrie: DINAMO - BEŞIKTAŞ; Tottenham - FC Bruges; Bayer - stă. Etapa a III-a, 23 noiembrie: FC BRUGES - DINAMO; Bayer Leverkusen - Tottenham; Beşiktaş - stă. Etapa a IV-a, 29/ 30 noiembrie: DINAMO - BAYER LEVERKUSEN; Beşiktaş - FC Bruges; Tottenham - stă. Etapa a V-a, 13/ 14 decembrie: TOTTENHAM - DINAMO; Bayer Leverkusen - Beşiktaş; FC Bruges - stă.

Rapid nu va evolua în ultima etapă a Grupei G, debutînd pe 19 octombrie, pe teren propriu, în compania lui PSG. Programul Grupei G este următorul - Etapa I, 19 octombrie: RAPID - PSG; Panathinaikos - Hapoel; Mlada - stă. Etapa a II-a, 2 noiembrie: HAPOEL - RAPID; Mlada - Panathinaikos; PSG - stă. Etapa a III-a, 23 noiembrie: RAPID - MLADA BOLESLAV; PSG - Hapoel; Panathinaikos - stă. Etapa a IV-a, 29/ 30 noiembrie: PANATHINAIKOS - RAPID; Mlada - PSG; Hapoel - stă. Etapa a V-a, 13/ 14 decembrie: Hapoel - Mlada; PSG - Panathinaikos; RAPID - stă.

Preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, este optimist în ceea ce priveşte şansele echipei Rapid de a accede în şaisprezecimile Cupei UEFA de pe primul loc al Grupei G, dar consideră că Dinamo va avea de luptat pentru a obţine locul al treilea în Grupa B, ultimul care asigură calificarea.

Componenţa celorlalte grupe - GRUPA A: AJ Auxerre (Franţa), Glasgow Rangers (Scoţia), Partizan Belgrad (Serbia), Livorno (Italia), Maccabi Haifa (Israel); GRUPA C: FC Sevilla (Spania), AZ'67 Alkmaar (Olanda), Slovan Liberec (Cehia), Grasshopper Zurich (Elveţia), Sporting Braga (Portugalia); GRUPA D: FC Parma (Italia), RC Lens (Franţa), SC Heerenveen (Olanda), Osasuna Pamplona (Spania), Odense BK (Danemarca); GRUPA E: Feyenoord Rotterdam (Olanda), FC Basel (Elveţia), Wisla Cracovia (Polonia), Blackburn Rovers (Anglia), AS Nancy (Franţa); GRUPA F: Ajax Amsterdam (Olanda), Sparta Praga (Cehia), Espanyol Barcelona (Spania), Austria Viena (Austria), Zulte-Waregem (Belgia); GRUPA H: Newcastle United (Anglia), Celta Vigo (Spania), US Palermo (Italia), Fenerbahce Istanbul (Turcia), Eintracht Frankfurt (Germania).

Formaţiile clasate pe primele trei locuri în fiecare grupă vor accede în 16-imile de finală ale Cupei UEFA, alături de echipele clasate pe locul al treilea în grupele Ligii Campionilor.