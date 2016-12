Dinamo, victorie pe terenul campioanei

Dinamo Bucureşti a câştigat, sâmbătă seară, scor 1-0, pe terenul campioanei en titre, CFR Cluj, în etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal, “câinii roşii” sporindu-şi astfel şansele de a prinde un loc european. Tot sâmbătă, Petrolul Ploieşti a dat lovitura la Tg. Jiu, câştigând întâlnirea cu Pandurii. Ieri, partida Gloria Bistriţa - Rapid Bucureşti a început cu o întârziere de zece minute, jucătorii rapidişti protestând faţă de situaţia clubului. Oaspeţii au ieşit pe teren la ora 19.07 cu un banner pe care scria “FIFA-UEFA, LPF-FRF, We need help, ajutaţi-ne” şi au purtat tricouri pe care scria “Insolvenţă=Sclavie”.

Rezultatele înregistrate în etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal - vineri: FC Braşov - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0 (Mateiu 76), Astra Giurgiu - U. Cluj 1-2 (Budescu 89-pen. / Borza 34. Muzac 85-pen.), CS Turnu Severin - FC Vaslui 2-0 (Hasanovic 42, Neacşa 81); sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploieşti 1-3 (Nicoară 49 / Hamza 38, Bokila 45+3-pen., 53), CFR Cluj - Dinamo Bucureşti 0-1 (Dănciulescu 63); duminică: Gloria Bistriţa - Rapid Bucureşti 0-1 (Şt. Grigorie 83), Steaua Bucureşti - CSMS Iaşi 3-1 (Chipciu 45+2, Pintilii 59, Tatu 85 / Cl. Tudor 15).

Programul partidelor de azi: FC Viitorul Constanţa - Oţelul Galaţi (ora 19.00, Digi Sport 1) şi Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaş (ora 19.00, Dolce Sport 1).

Clasament

1. Steaua 25 20 3 2 59-20 63 (+24)

2. Astra 25 14 5 6 48-24 47 (+8)

3. Petrolul 25 12 9 4 36-21 45 (+9)

4. Dinamo 25 13 6 6 38-26 45 (+9)

5. Pandurii 25 13 5 7 37-33 44 (+8)

6. FC Vaslui 25 11 7 7 35-26 40 (+4)

7. Rapid 25 10 7 8 25-23 37 (+1)

8. CFR 25 9 9 7 39-28 36 (0)

9. FC Braşov 25 9 7 9 31-34 34 (-5)

10. Gaz Metan 24 7 7 10 26-34 28 (-11)

11. U. Cluj 25 7 7 11 23-37 28 (-11)

12. Oţelul 24 7 8 9 27-31 27 (-7)

13. Concordia 24 6 7 11 21-37 25 (-11)

14. Ceahlăul 25 6 6 13 29-43 24 (-15)

15. VIITORUL 24 4 11 9 28-37 23 (-13)

16. CSMS Iaşi 25 6 4 15 24-36 22 (-14)

17. CS Severin 25 4 8 13 23-33 20 (-19)

18. Gloria 25 3 8 14 18-44 17 (-19)

* Echipa Oţelul Galaţi a fost penalizată cu două puncte