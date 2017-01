Dinamo visează la grupele Ligii Campionilor

Dinamo Bucureşti se află în faţa celei mai mari performanţe din istoria recentă a clubului, calificarea în premieră în grupele Ligii Campionilor. “Cîinii roşii” vor disputa în această seară, de la ora 22.00, returul cu Lazio din turul al treilea preliminar din cea mai importantă competiţie europeană intercluburi. Elevii lui Mircea Rednic au obţinut un rezultat de egalitate la Roma, 1-1, şi se pot califica şi cu o remiză “albă”, dar au anunţat că vor juca la victorie. “Am mare încredere în jucătorii pe care îi am la dispoziţie, au înţeles că sîntem într-un moment foarte important, putem realiza cea mai mare performanţă după revoluţie. Merităm să ne calificăm. Este normal să ai emoţii cînd joci un meci de o aşa importanţă, dar cred că sînt conştienţi că pot să facă cea mai mare performanţă şi le stă în putinţă. Au demonstrat-o şi la Lazio, chiar dacă presa a spus că am fost o echipă fricoasă”, a declarat Rednic. “Avem o mare oportunitate şi nu vrem să îi dăm cu piciorul. Nu vom juca la alibi, cu gîndul că am înscris în deplasare. Vrem să ne calificăm şi vom face tot ce ne stă în putinţă. Ne dorim această performanţă mai mult decît orice”, l-a completat autorul golului dinamovist din tur, Ionel Dănciulescu. Dinamoviştii au luat în calcul şi varianta loviturilor de departajare, exersînd asiduu în această săptămînă. Spre mulţumirea lui Rednic, Năstase, Pulhac, Mărgăritescu, Bratu şi Opriţa au fost recuperaţi şi pot evolua în partida cu italienii.

De partea cealaltă, Lazio a venit la Bucureşti decimată, Diakite, Siviglia şi Mauri fiind accidentaţi, Simone Inzaghi, neconvocat, iar Behrami şi Mutarelli sînt suspendaţi. “Vom încerca să ne impunem jocul la Bucureşti, deoarece avem nevoie de o victorie cu orice preţ”, a declarat vedeta Goran Pandev. Surprinzător, italienii au renunţat la antrenamentul oficial de aseară, preferînd doar o plimbare pe gazonul Stadionului “Naţional” din Complexul Sportiv “Lia Manoliu”.

Formaţiile probabile - Dinamo (antrenor Mircea Rednic): Lobonţ - Blay, V. Năstase, Şt. Radu, Pulhac - Ad. Cristea, Mărgăritescu, Ropotan, Izvoranu - Cl. Niculescu, Dănciulescu; Lazio (antrenor Delio Rossi): Ballotta - De Silvestri, Cribari, Zauri, Scaloni - Mudingayi, Ledesma, Del Nero, Kolarov - Pandev, Rocchi. Arbitri: Manuel Mejuto Gonzale - Juan Carlos Yuste Jimenez şi Jesus Calvo Guadamuro (toţi din Spania).