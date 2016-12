Dinamo vrea să-și păstreze prima poziție

Etapa a 6-a din Liga 1 la fotbal începe vineri, cu întâlnirile de la Chiajna și București. Dinamo se poate menține pe primul loc cu o victorie în duelul cu Gaz Metan, în timp ce Concordia vrea să obțină al treilea succes din actualul sezon.

Programul partidelor - vineri, ora 18.30: Concordia Chiajna - CSM Poli Iași, ora 21.00: Dinamo București - Gaz Metan Mediaş; sâmbătă, ora 18.30: ACS Poli Timișoara - CFR Cluj, ora 21.00: Pandurii Tg. Jiu - FC Steaua Bucureşti; duminică, ora 18.00: CS Universitatea Craiova - FC VIITORUL, ora 21.00: Astra Giurgiu - FC Voluntari; luni, ora 21.00: FC Botoşani - ASA Tg. Mureş. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Dinamo 11p (golaveraj: 10-4), 2. FC Steaua 10p (7-2), 3. Pandurii 9p (6-3), 4. CS U. Craiova 9p (9-7), 5. Botoşani 7p (10-7), 6. Voluntari 7p (9-6), 7. Iași 7p (6-3), 8. FC VIITORUL 7p (6-6), 9. Gaz Metan 7p (5-6), 10. Concordia 6p (2-7), 11. Astra 4p (6-12), 12. CFR 2p (9-5), 13. ASA -6p (3-11), 14. ACS Poli -11p (6-15). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.