Dincă Steriu a câştigat prima etapă a CN de biliard - Zona Dobrogea

Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa a fost sâmbătă gazda primei etape a Campionatului Naţional de biliard - Zona Dobrogea. La turneul organizat de Federaţia Română de Biliard-Pool şi Lake View Center s-a alăturat şi DJTS Constanţa, care a oferit diplome şi cupe pentru primii trei clasaţi. Structurată pe şase etape zonale (trei la bila 9 şi trei la bila 10), urmate de finala naţională (la bila 10), ediţia din acest an a CN a debutat la Constanţa, unde au participat zece constănţeni. Printre aceştia s-au aflat şi favoriţii Dincă Steriu şi Vali Scupra (campion naţional de juniori), cei doi jucând şi finala primei etape. După şapte ore de partide de bun nivel calitativ, prima etapă zonală de la Constanţa a fost adjudecată de Dincă Steriu. Dacă Bogdan Borcan şi Ionuţ Iordan au prins o zi mai slabă, fiind eliminaţi neaşteptat de rapid din competiţie, juniorul Vali Scupra a urcat până în finală, obţinând puncte preţioase care ar putea să-l ajute să participe şi în acest an în marea finală a seniorilor. În plus, evoluţii foarte bune au avut şi Paul Neumann (locul 3) şi Cristi Pirujinschi (locul 5), cu meritul de a-i fi eliminat pe Borcan şi Iordan! Pe locul 4 s-a clasat Adrian Scupra, care se anunţă, la rândul său, unul dintre pretendenţii la locurile care vor asigura prezenţa în finala naţională.

Clasament după disputarea primei etape: 1. Dincă Steriu 950p, 2. Vali Scupra 800p, 3. Paul Neumann 725p, 4. Adrian Scupra 650p, 5-6. Cristi Pirujinschi şi Silviu Ianus 575p, 7-8. Ionuţ Iordan şi Daniel Stere 500p, 9-10. Victor Mădârjac şi Bogdan Borcan 450p. Următoarea etapă este programată la sfârşitul lunii aprilie, tot la Lake View Center din Constanţa, urmând a se juca Bila 10.