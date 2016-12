Dineu istoric la Castelul Peleș

06:48:42 / 27 Martie 2015

TARA PIERE SI BABA SE PIAPTANA

Iubita noastra principesa Margo , nevasta lu’ prinţu Dudă s-a sarbatorit avand printre musafiri si pe presedintele nostru iubit si ales, dl Iohannes . Probabil ca dl presedinte ,democrat si republican se simte mai bine la “ Curtea regala “ decat la Cotroceni si aspira la tron , gandindu-se ca n-ar fi rau s-o obtina daca functia de rege activ va fi scoasa la licitatie . Tot ce este posibil avand in vedere ca traim in Romania ţara tuturor posibilitatilor .Si Napoleon , un simplu general, a ajuns imparat. De ce un presedinte n-ar ajunge rege ? Sa nu uitam ca dl Iohannes se bucura de sprijinul MARELUI partid liberal , si in special de sprijinul milioanelor de romani din strainatate , entuziasmati si recunoscatori pentru tot ce a facut dl presedinte pentru ei dupa ce l-au votat . Pana atunci n-ar fir rau daca dl presedinte s-ar ocupa , potrivit promisiunilor , de politicianistii care continua sa jefuiasca ţa . N-ar fi rau daca ar face ceva pentru ca justitia sa nu mai fie instrumentul cu care mafiotii scapa de puscarie sau se aleg cu condamnari simbolice si cu averile furate neatinse , iar partidele si parlamentul raman in continuare pepiniere de infractori si mafioti .A fost o vreme cand in Romania minciuna statea cu regale la masa . Acum sta presedintele .