“Dintre toate staţiunile de la malul mării, Mamaia este cea mai pregătită”

Proprietarii ar putea fi obligaţi să investească în amenajarea faţadelor hotelurilor şi a împrejurimilor chiar dacă unităţile nu sunt funcţionale, ministrul pentru IMM-uri şi turism lucrând în acest sens la o modificare legislativă împreună cu Ministerul Dezvoltării. \"Sunt supărată pe proprietarii de hoteluri care nu au investit în amenajarea lor şi lucrăm cu Ministerul Dezvoltării la o modificare legislativă pentru că nu mi se pare corect ca dacă te prelevezi de dreptul de proprietate să nu ţii cont de articolul din Constituţie care prevede respectarea dreptului de vecinătate. Din cauza celor care nu s-au pregătit sunt afectaţi cei care s-au pregătit\", a declarat, ieri, ministrul delegat pentru IMM-uri şi Turism, Maria Grapini. Ea a menţionat că a realizat deja un memorandum care vizează acest aspect, adăugând însă că o astfel de iniţiativă depinde de Guvern, fiind vorba o decizie politică. \"Vor fi clar opoziţii din partea administraţiilor locale. Eu cred însă că o ţară care are atâtea locuri frumoase pentru turism, aşa cum este România, trebuia demult să-şi definească nişte zone de interes naţional. Că sunt zece, că sunt 12, trebuie să aibă un plan urbanistic al zonei, să nu mai fie modificat decât cu avizul Ministerului Dezvoltării, administraţiei locale şi a ministerului de resort. Să nu mai fie modificat de toţi consilierii unei comune sau ai unei localităţi mai mici, care sunt aleşi din patru în patru ani\", a afirmat Grapini. Ministrul a adăugat că în aceste zone de interes naţional vor fi impuse reguli din punct de vedere arhitectural, al construcţiilor, al amenajărilor. Totodată, în cazul în care un proprietar nu vrea să opereze un hotel, acesta să fie obligat să amenajeze totuşi unitatea, faţada, spaţiul verde, astfel încât să nu afecteze hotelurile funcţionale. \"Am putea astfel să corectăm lucrurile despre care vorbesc, să se respecte vecinătatea şi să nu scadă imaginea zonei respective şi a atractivităţii României ca zonă turistică\", a arătat Grapini.

CONDIŢII EXCELENTE PE LITORAL Ea a vorbit despre aceste modificări după ce a fost întrebată despre cât de pregătite sunt staţiunile de pe Litoral pentru turiştii care merg la mare de 1 Mai şi de Paşte. \"Pentru toţi românii care ar dori să meargă la mare există staţiuni pregătite, există hotelieri pregătiţi. Trebuie să recunosc că nu toate hotelurile sunt pregătite şi aici avem o problemă cu deţinătorii de hoteluri care nu le-au mai îngrijit. Asta nu înseamnă că cei 30.000-40.000-50.000 de turişti care vor să meargă de astăzi sau de mâine la mare nu găsesc locuri foarte bune. Am vizitat şi camere, am vizitat şi hoteluri, hoteluri de trei stele cu camere foarte îngrijite şi cu un preţ extraordinar de bun, spun eu. Mult mai ieftin decât ţările din împrejurimi, dacă este să amintim de comparaţia care se face mereu cu Bulgaria sau în Grecia. Ei bine, eu nu cred că în Bulgaria, la un hotel de trei stele, pe malul mării cu mic dejun pentru două zile, cu două persoane în cameră se poate sta cu 100 de lei pe zi\", a afirmat ministrul pentru turism. Dintre toate staţiunile de la malul mării, Mamaia este cea mai pregatită. \"Dar nici aici nu este toată lumea pregătită. Nimeni nu vorbeşte de Mangalia ca destinaţie turistică. Sunt câteva hoteluri foarte bune. În cadrul fiecărei staţiuni, în Saturn, sigur că nu spun că nu sunt locuri neamenajate, dar sunt hoteluri de foarte bună calitate în Saturn. Aşa cum mai găsim ici-colo şi în Olimp şi în Neptun. Problema este că staţiunea în ansamblu ar fi trebuit delimitată ca zonă de interes naţional şi să obligăm proprietarii să se alinieze la un plan urbanistic zonal. Dacă nu vrea să opereze în hotelul lui, este problema lui, dar trebuie să aibă aranjat hotelul, faţada, spaţiul verde, totul să arate foarte bine pentru a nu-l deranja pe cel care şi-a făcut investiţia\", a explicat Grapini. Ea spune că este greu de estimat câţi turişti vor veni anul acesta pe litoralul românesc, însă a menţionat că ministerul va continua promovarea României ca destinaţie turistică de vară. \"Mâine (astăzi – n.r.) voi avea o întâlnire cu mai mulţi jurnalişti de la Nekermann, care după discuţie, vor pleca pe Litoral, vor viziona şi vor decide. Noi vom fi în cataloagele lor şi la TUI şi la Nekermann, şi la toţi operatorii mari. Îi invit foarte deschis să vină şi să vadă partea frumoasă a lucrurilor şi eu cred că în acest an vom avea turişti mai mulţi decât anul trecut\", a mai spus Grapini.

Programul \"Litoralul pentru toţi\" va aduce în acest an tarife mai mari decât în sezonul trecut pentru hotelurile din Mamaia şi Eforie, şi mai mici în cazul celorlalte staţiuni, după ce în ultimii ani preţurile au fost diferenţiate doar de gradul de confort al hotelului, nu şi de staţiune. \"Pentru ediţia din acest an a programului au fost propuse pentru prima dată tarife diferenţiate pentru zona Constanţa - Mamaia - Eforie faţă de sudul litoralului (staţiunile Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai şi Vama Veche)\", se arată într-un comunicat al Asociaţiei Litoral- Delta Dunării transmis săptămâna trecută presei. Programul se desfăşoară în perioada 6 mai - 15 iunie.