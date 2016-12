Dinu Ghezzo, compozitor în ceruri

Comunitatea culturală a suferit grele pierderi în ultimul semestru al anului 2011. După dispariţia celui supranumit Mister Jazz of România, Johnny Răducanu, a regizorilor Liviu Ciulei, Alexandru Tocilescu şi Andrei Blaier, a poetului constănţean Arthur Porumboiu, a academicianului Mihnea Gheorghiu şi a poetei Leonida Lari, un nou nume s-a adăugat, din păcate, funebrei liste, Dinu Ghezzo. Cunoscutul şi îndrăgitul compozitor, dirijor şi profesor constănţean, stabilit de ani buni în Statele Unite, din 1969, unde i-a îndrumat pe tinerii muzicieni de la Universitatea New York în tainele muzicii, a trecut în lumea umbrelor, la vârsta de 70 de ani. Dinu Ghezzo, un nume rostit cu respect la Constanţa, în ţară şi din străinătate va dăinui de acum încolo în sufletele acelora cărora le-a fost mentor şi prieten, a specialiştilor, dar şi în amintirea publicului larg care i-a cunoscut compoziţiile.

Maestrul obişnuia să vină cu mare drag în Constanţa sa natală - artistul s-a născut la Tuzla, în 1941 - pentru a se întâlni cu prietenii, în special, foşti colegi de la reputatul Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân”, dar mai ales pentru a-i aduce în faţa publicului constănţean pe studenţii şi masteranzii săi din America.

Ultima întâlnire a marelui dirijor, consemnată la Constanţa, a avut loc în anul 2008, când artistul a venit la malul mării pentru un concert susţinut de absolvenţii claselor de dirijat pentru compozitori de la Departamentul Compoziţie din cadrul Universităţii din New York.

MENTOR DE EXCEPŢIE Profesorul îşi făcuse o nobilă misiune din a-i promova pe tinerii de la Clasa de compoziţie şi dirijat şi, implicit, de a face cunoscută imaginea ţării natale în Statele Unite ale Americii. „În acest fel promovăm România, pentru că se aud numai lucrurile rele, dar despre cultură nu se aude nimic (...) În fiecare an aduc aici grupuri de studenţi din New York. Îi aleg pe cei pe care îi consider eu mai talentaţi“, spunea, atunci, Dinu Ghezzo. Totodată, în cadrul „Concertului-recording“ din acel an s-au făcut imprimări de muzică, incluse în cadrul unei colaborări ale lui Dinu Ghezzo cu orchestra simfonică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“.

„ÎNCEPUTURILE MELE DE MUZICĂ EXPERIMENTALĂ AU FOST LA CONSTANŢA” Referitor la debutul său în muzica experimentală, care l-a consacrat, artistul care a urmat cursurile Liceului de Arte din Constanţa, mărturisea într-un interviu din anul 2007: „Începuturile mele de muzică experimentală nu au fost nici în Bucureşti, nici în Los Angeles, nici în New York. Au fost în Constanţa, în anii \'64 -\'66. În \'64, cei de la revista Tomis m-au rugat să fac reportaje de muzică contemporană experimentală. Eram deja un mare partizan al acestei mişcări. Aici se putea, pentru ca în lumea de partid şi de guvern nu se avea habar de muzică. Aici, chiar în teatrul acesta (n. r. Teatrul „Oleg Danovski”), mi-am facut debutul”.

Dinu Ghezzo s-a săvârşit din viaţă la New York, la 9 decembrie, la vârsta de 70 de ani, iar înmormântarea a avut la începutul acestei săptămâni, pe 12 decembrie.