Dinu Ghezzo, elogiat la Constanţa

Muzeul de Artă din Constanţa, în colaborare cu International Composers and Interactive Artists (ICIA), prezintă, astăzi, cu începere de ora 17.00, un eveniment cultural, prin care este elogiată cariera longevivă, multiculturală şi dinamică a profesorului american de origine română, născut la Constanţa, Dinu Ghezzo. „Tribute to Dinu Ghezzo” continuă seria manifestărilor organizate la New York University şi Centrul Cultural din New York şi este o întîlnire a unor artişti veniţi din toată lumea. La acest eveniment vor fi utilizate mai multe limbaje – sonic, poetic, plastic, coregrafic şi tehnologic, reprezentînd o întîlnire între prieteni şi cu prieteni. La Muzeul de Artă, se vor afla, alături de Dinu Ghezzo, artiştii Yun Kyoung Kim, Jeanann Dara, Irinel Anghel (premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol din 2006 – „Elisabeta Bam”), Andrei Kivu şi Aliss Tarcea.

Dinu Ghezzo, la pupitrul orchestrei Teatrului Naţional „Oleg Danovski”

Personalitate de talie internaţională, Dinu Ghezzo se va afla, vineri seară, cu începere de la ora 19.00, la pupitrul orchestrei simfonice a Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski”, cînd va fi prezentat un concert simfonic. Publicul meloman de la malul mării va audia lucrările „Light an Belief” şi „Death of a romantic” interpretate de Jeanann Dara, dar şi „Shadow Dances” – Dinu Ghezzo şi „Simfonia nr. 1 în Do minor” de Johannes Brahms.

Profesorul Dinu Ghezzo este o personalitate dinamică a diasporei române din Statele Unite ale Americii, distins, în 2001, de către Preşedinţia României cu ordinul Steaua României pentru Serviciu Credincios în Rang de Cavaler, pentru merite deosebite în promovarea imaginii României în mediile culturale. Maestrul are o carieră de anvergură în arte / multimedia, fiind promotorul unor proiecte de cooperare între universităţi din Italia, România, Grecia, Ungaria şi Statele Unite. A promovat, de-a lungul ultimelor decenii, în spaţiul american, culturile tradiţionale din Grecia, România, Armenia şi Macedonia.