Dinu Pescariu şi Gheorghe Ştefan au recunoscut că au finanţat campania PDL

Avocatul Cătălin Dancu a declarat, ieri, la ieşirea de la DNA, că Gheorghe Ştefan a fost confruntat cu Dinu Pescariu şi a confirmat cele spuse de omul de afaceri, precizând că a recunoscut că a finanţat şi el campania PDL din 2009, dar fără a face referiri în declaraţii la Udrea, Blaga şi Băsescu. Avocatul a precizat că Dinu Pescariu a făcut o declaraţie, iar Gheorghe Ştefan a arătat că ea este adevărată în totalitate. Întrebat unde au ajuns banii luaţi ca mită în dosarul "Microsoft" şi cum au fost cheltuiţi, Dancu a spus că declaraţiile de ieri îi confirmă lui, ca avocat, faptul că există o faptă de trafic de influenţă, iar aceasta începe să prindă contur. "Declaraţia de astăzi îmi confirmă, în final, că avem într-adevăr un trafic de influenţă real şi că ceea ce a spus Gabriel Sandu este adevărat. Gheorghe Ştefan a confirmat aceste lucruri. În schimb, Gheorghe Ştefan nu a făcut niciun denunţ, el nu a făcut decât să răspundă la ceea ce a fost întrebat în acest cadru procesual. Mizează pe faptul că a cooperat şi a răspuns şi astăzi unor lămuriri ce erau necesare procurorilor", a mai spus Cătălin Dancu. Avocatul a adăugat că Gheorghe Ştefan a recunoscut că a finanţat şi el campania PDL din 2009. "Da, şi dumnealui a finanţat partidul. Nu spune nimic despre Traian Băsescu, nu s-a discutat nici de domnul Blaga, nici de domnul Băsescu. Nu îşi aminteşte cât a dat, pentru că plăţile nu au fost făcute de el. Asta se urmăreşte acum, să verificăm cine a făcut aceste plăţi. Au fost discuţii în legătură cu plăţile către PDL, titularul şi autorul lor fiind Dorin Cocoş, iar Gheorghe Ştefan nu cunoaşte cum s-au făcut plăţile către PDL. El cunoaşte că s-au făcut plăţi, dar nu este implicat în mod direct. Ştie din discuţiile de la DNA şi din cele recunoscute de Dorin Cocoş", a mai arătat avocatul. Întrebat dacă procurorii DNA au început să verifice modul de finanţare a campaniei electorale a PDL din 2009, avocatul a spus: "Este corect să se întâmple acest lucru, pentru că nu e suficient doar să afirmi, este normal să şi verifici". Avocatul a precizat că nu a început în mod efectiv această verificare.

Dinu Pescariu şi Gheorghe Ştefan au fost şi zilele trecute la DNA, pentru a fi audiaţi în dosarul "Microsoft". Gheorghe Ştefan este în arest preventiv din 29 octombrie 2014, în dosarul "Microsoft", în care este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani.

Instanţa supremă a dispus, luni, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Dorin Cocoş, la propunerea făcută de procurorii DNA după ce fostul soţ al Elenei Udrea ar fi făcut un denunţ în dosarul "Microsoft". Dorin Cocoş ar fi arătat în denunţul făcut la DNA că i s-a cerut să plătească produse de trei milioane de euro pentru PDL, în campania electorală din 2009, pentru a primi sprijinul Guvernului în derularea contractului Microsoft, menţionând că a fost sprijinit de Vasile Blaga şi Elena Udrea. Informaţiile au fost publicate de „Libertatea“, care citează denunţul făcut de Dorin Cocoş în dosarul Microsoft şi redă o pagină care ar face parte din acest document. Potrivit sursei citate, Cocoş ar fi arătat în denunţ că Elena Udrea ar fi ştiut de demersurile făcute în vederea derulării contractului de licenţiere Microsoft şi despre banii primiţi ca mită, iar fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului i-ar fi fi acordat acordat sprijinul ei în Guvern. "Despre acest lucru ştia şi Vasile Blaga, care, de asemenea, a sprijinit derularea contractului", se arată în documentul citat de „Libertatea“. Cocoş ar mai fi arătat în faţa anchetatorilor că, din banii primiţi de la Pescariu, a cumpărat împreună cu Elena Udrea jumătate din hotelul Griviţa: "Din banii primiţi în cont de la Dinu Pescariu am achiziţionat pe persoană fizică, împreună cu fosta mea soţie, Elena Udrea, ½ din hotelul Griviţa, având fiecare în proprietate ¼ chiar şi azi". "Nu cunosc care a fost circuitul sumelor de bani de la Ministerul Comunicaţiilor către beneficiarii finali. Pot spune însă că o parte din aceşti bani au ajuns la Dinu Pescariu, care a efectuat plăţile către noi", se mai spune în document. Totodată, sunt enumerate sume de bani primite de la Dinu Pescariu. "Restul de 1.800.000 - 1.900.000 de euro a fost achitat de Dumitru Nicolae pentru mine din banii primiţi de la Dinu Pescariu, în contul din Elveţia, pentru achitarea contravalorii altor produse electorale. Precizez că au fost 27 de containere de materiale electorale. În perioada 2008 - 2011, am primit de la Dinu Pescariu 700.000 de euro în contul meu din Banca Transilvania, sumă ce se regăseşte şi în declaraţiile de avere ale fostei mele soţii, Elena Udrea. Am mai primit de la Dinu Pescariu suma de 200.000 de euro într-un cont din Dubai al unei prietene pe nume Dumitrache Doina, care a deschis un restaurant cu specific românesc. Am mai primit cash de la Dinu Pescariu suma de aproximativ 100.000 de euro, retrasă de pe două carduri ale lui Dinu Pescariu în mai multe rânduri. Începând cu sfârşitul anului 2011, lui Dinu Pescariu i s-au blocat conturile din Elveţia, din acel moment nemaifăcând nicio plată către mine. Acesta este motivul pentru care suma de 500.000 de euro mi-a fost virată de Dinu Pescariu dintr-un cont personal de la Banca Transilvania", se mai spune în documentul citat.