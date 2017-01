Dinu Todoran, dorit de FC Braşov

Din planul de reconstrucţie gîndit de oficialii Farului ar putea să lipsească unul dintre cei mai importanţi mijlocaşi ai grupării de pe litoral, Dinu Todoran. Jucătorul în vîrstă de 29 de ani este dorit de divizionara secundă FCM Braşov, care i-a oferit un salariu de două ori mai mare decît cel pe care îl are la Constanţa. Todoran are contract încă un an cu “rechinii”, dar ar putea să plece, mai ales că are programată o renegociere de salariu în această vară. Braşovean la origine, Todoran ar putea să revină astfel acasă şi să fie pregătit de Răzvan Lucescu, viitorul antrenor al grupării de sub Tîmpa. Mai mult, dacă oferta va fi convenabilă, conducătorii par tentaţi să o accepte, întrucît se doreşte o întinerire a lotului “rechinilor”.

Altfel, conducătorii grupării de pe litoral au plecat ieri în Portugalia pentru a definitiva transferul lui Gerlem de la Estoril, dar şi pentru a negocia achiziţionarea altor jucători, Oficialii Farului se vor întoarce vineri după-amiază la Constanţa, urmînd ca sîmbătă să participe la Adunarea Generală a clubului în care se va anunţa numele noului antrenor, dar şi bugetul şi obiectivul pentru sezonul următor.