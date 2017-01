Diogo Andrade a plecat de la FC Farul

Fără meci oficial de aproape de două săptămâni, FC Farul pare să fie în vacanţă, chiar dacă mai sunt opt etape din actualul sezon al Ligii a II-a. Constănţenii au avut ieri un singur antrenament, pregătindu-se fără prea mult sârg. „Aşteptăm să ne primim salariile, aşa cum ne-a promis conducerea”, au explicat jucătorii Farului, care au rămas fără obiectiv, după ce gruparea de pe litoral a ratat mai mulţi paşi în lupta pentru promovarea în prima ligă. Fără Soare, Henry, Tudorache, Pantelie şi Ben Teekloh, toţi accidentaţi, conducerea tehnică, formată din Dennis Şerban şi Gică Butoiu, a avut la dispoziţie doar 18 de jucători, dintre care trei portari. La şedinţa de pregătire au asistat de pe margine şi doi dintre jucătorii puşi pe lista de transferuri, Chico şi Diogo Andrade. Portughezii au fost puşi pe lista de transferuri şi trimişi să se pregătească la echipa secundă. Ieri, după o discuţie cu oficialii grupării de pe litoral, Andrade a încheiat conturile cu FC Farul, în timp ce Chico aşteaptă un răspuns ferm. Primul a decis să renunţe la cei 6.500 de euro pe care îi avea de primit şi să-şi rezilieze contractul, care ar fi expirat în vară. Astfel, mijlocaşul portughez va pleca azi spre ţara natală, cu speranţa că-şi va găsi un angajament în liga secundă. Situaţia lui Chico este însă mult mai complicată, atacantul lusitan ameninţând că, dacă situaţia nu se va limpezi azi, avocatul său se va adresa FIFA. „De când am fost trimis la echipa a doua, am tot încercat să discut rezilierea contractului pe cale amiabilă cu cei din conducerea clubului. Impresarul meu i-a sunat de zeci de ori, eu i-am căutat pe la birou, dar nu am reuşit să-i găsesc. Le-am comunicat că sunt dispus să renunţ la cei 90.000 de euro pe care ar fi trebuit să-i primesc pentru sezonul următor, dar vreau să mă plătească integral până la finalul acestui campionat. Nu mi-am luat salariul de patru luni şi nu mi s-a mai achitat chiria la apartament de anul trecut. În total, ar fi vorba de restanţe în valoare de 32.000 de euro, plus banii pe lunile mai şi iunie. Dacă nu voi găsi înţelegere, în cel mult o lună voi deveni liber de contract. În plus, avocatul meu mi-a spus că va depune memoriu la FIFA pentru a-mi recupera banii”, a ameninţat Chico. „Noi vom plăti doar o parte dintre jucătorii din lot, care ne pot ajuta în sezonul următor, când ne-am propus promovarea. Ceilalţi, să facă ce vor. Există căi legale la care pot apela în acest litigiu. Oricum, sunt dispuşi să renunţe la contracte, dar vor mulţi bani”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu. Altfel, formaţia de pe litoral va susţine azi, de la ora 10.30, pe stadionul “Farul”, un joc amical cu echipa secundă a clubului.