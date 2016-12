DIPI, decapitat: încă 18 angajaţi, urmăriţi penal

Procurorii anticorupţie anunţă că alţi 18 angajaţi ai Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost puşi sub învinuire în dosarul în care sunt cercetaţi şase foşti şefi ai instituţiei. Cei 18 angajaţi ai DIPI sunt urmăriţi penale pentru infracţiuni de deturnare de fonduri, delapidare, abuz în serviciu sub forma complicităţii, fals şi uz de fals. Într-un comunicat de presă, reprezentanţii DNA susţin că aceştia, "sub pretextul existenței unor cheltuieli pentru activități informativ-operative, au întocmit rapoarte care au fost aprobate de persoane din conducere și în baza cărora sume din fondurile operative au fost folosite, în mod nelegal, pentru cheltuieli de protocol, înzestrarea instituției ori au fost folosite in interes personal de către persoane din conducerea instituției". De asemnea, angajaţii DIPI sunt acuzaţi că au atestat în fals necesitatea unor cheltuieli operative, că şi-au însuşit sume de bani din fondurile operative, că s-au folosit de rapoartele Compartimentului fonduri operative deşi ar fi cunoscut că acestea sunt întocmite în fals, mai anunţă DNA.

Potrivit procurorilor anticorupţie, există probe la dosar care atestă că, între 2014-2015, peste 220.000 de lei ar fi fost deturnaţi din fondurile operative ale DIPI pentru cheltuieli de protocol, suma care ar fi fost însuşită în scop personal fiind de aproximativ 70.000 de lei. În acest nou dosar care vizează suspiciuni de corupţie la nivelul DIPI au fost puse, în total, sub urmărire penală 24 de persoane, şase dintre acestea fiind cu funcţii de conducere la data presupuselor fapte.

Şef al DIPI până la începutul acestei săptămâni, Rareş Văduva, şi alţi cinci foşti şefi din instituţie, respectiv Gheorghe Nicolae, Gelu Oltean, Nelu Zărnică, Gheorghe Popa şi Ioan Dorin Popa, au fost puşi sub urmărire penală de DNA, fiind acuzaţi că ar fi delapidat bani din fondurile operative. Rareş Văduva a fost schimbat de la conducerea instituţiei prin ordin al premierului Dacian Cioloş, acesta din urmă numind la conducerea DIPI pe Mihai Cristian Mărculescu.