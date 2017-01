Diploma de bacalaureat se cumpără cu cîteva milioane de lei

12:04:30 / 13 Mai 2014

De ce sa cumperi diploma cand poti sa dai bacu in alta parte

Buna sunt Claudiu.Nu inteleg de ce trebuie sa platiti pt o diploma falsa cand exista posibilitatea sa va inscrieti in vederea sustinerii bac-ului in strainatate. Eu m-am adresat unei societati, stiam deja limba italiana, m-au inscris si am dat bac-ul acolo.E mai simplu si mai usor decat la noi.Ii puteti contacta la nr. de tel. 0723394008 si 07588849