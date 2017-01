Diplomă de excelenţă pentru rezervişti

În fiecare an, pe 31 mai, se serbează Ziua Rezervistului Militar, zi dedicată celor care şi-au închinat viaţa slujirii patriei. Cu această ocazie, reprezentanţii Prefecturii Constanţa au oferit, ieri, diplome de excelenţă pentru militarii constănţeni trecuţi în rezervă. „Am 45 de ani de marină şi am luptat trei ani în război pe două submarine. Am fost pe submarinul Delfinul până în 1942, când, după asediul Sevastopolului, a fost avariat şi adus în Portul Galaţi pentru reparaţii, iar din 1942 până în 1943 am fost pe submarinul Rechinul”, a declarat contraamiralul în rezervă Petre Zamfir. Pe lângă rezerviştii din Ministerul Apărării Naţionale, au mai primit diplome şi rezerviştii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.