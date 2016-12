Diplomă de marinar, soluţia salvatoare pentru tineri?

Meseria de marinar este soluţie salvatoare pentru mulţi tineri la început de drum în viaţă, o spun mulţi dintre cei care urmează cursurile! Chiar dacă a devenit mai greu să păşeşti în lumea maritimă, pentru că trebuie să fii foarte bun în ceea ce faci şi, în plus, acum selecţia este mai riguroasă, mulţi tineri optează să urmeze cursurile Universităţii Maritime Constanţa (UMC). Ştiu că obţin o diplomă care le permite să aibă un salariu mai mult decât decent, dar şi posibilitatea de a vizita întreaga lume. În schimb, dacă tinerii ar opta să urmeze, de exemplu, cursurile la Drept, şansa să-şi găsească un job în domeniu ar fi considerabil mai mică. Diploma ar rămâne uitată într-un dosar pe care s-ar aşterne praful. În primul rând, pentru practicarea unei astfel de meserii, este mai mult decât necesar să ai „relaţii” în domeniu, precum şi un cont gras în bancă, la pornirea spre cariera visată. Ceea ce nu este şi cazul marinarilor, susţine Vlad, absolvent al facultăţii de profil. Pentru firmele de crewing contează seriozitatea şi profesionalismul şi pe acest principiu se realizează selecţia candidaţilor. Mai mult, odată intrat, ai garanţia că rămâi în branşă. Sunt însă şi absolvenţi care întâmpină probleme serioase atunci când vor să debuteze în meseria aleasă. Ei sunt de părere că firmele de crewing îi refuză pe motiv că nu vin cu nicio „atenţie” şi că totul este o afacere şi în acest sector. Speră însă că, până la urmă, vor reuşi să învingă „mafia” sectorului maritim şi vor intra în posesia câştigurilor de mii de euro visate.

O MESERIE BĂNOASĂ Conştienţi de şansa oferită de UMC sunt şi „bobocii“ care au păşit, ieri, pentru prima dată în băncile facultăţilor la deschiderea anului universitar 2013 - 2014. Printre cei peste 1.100 de tineri aflaţi în primul an şi peste 5.500 la nivelul universităţii s-a numărat şi Viorel Brânză, un „boboc“ care a intrat pe locurile fără taxă la Facultatea de Navigaţie din cadrul UMC. „Sper să învăţ bine şi să ajung cât mai departe. Am ales această meserie pentru că şi tatăl meu este marinar şi este foarte bănoasă”, a spus tânărul. Aula „Gavrilă Rican” a UMC devenise, ieri, neîncăpătoare pentru studenţii, cadrele didactice şi oficialităţile care s-au strâns la ceremonia deschiderii noului an universitar. Printre oficialităţile prezente s-au numărat directorul general al Autorităţii Navale Române (ANR), Mihai Andrei, şi directorul Ceronav, Ovidiu Cupşa, ambii foşti absolvenţi ai UMC. Directorul ANR şi-a adus aminte cum păşea sfios în băncile facultăţii în urmă cu 40 de ani. El i-a îndrumat pe studenţi să trateze cu seriozitate şcoala. „Doar cu disciplină şi sacrificii, muncă foarte multă, puteţi deveni purtătorii drapelului românesc sau al altor state. Nu puteţi să reuşiţi dacă încercaţi să păcăliţi sistemul de învăţământ”, le-a atras atenţia Mihai Andrei.

A NOUA PUTERE ÎN DOMENIUL MARITIM La rândul său, Cupşa şi-a adus aminte că, în urmă cu 23 de ani, făcea parte dintre studenţii care strângeau semnături pentru înfiinţarea universităţii, care pe atunci se numea Institutul de Marină Civilă.

UMC CLASEAZĂ ŢARA NOASTRĂ, DIN PUNCT DE VEDERE MARITIM, PE LOCUL 9 LA NIVEL MONDIAL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE NUMĂRUL OFIŢERILOR PE CARE ÎI FURNIZEAZĂ ÎN FLOTA INTERNAŢIONALĂ.

„Nu mai avem flotă, nu mai avem nave sub pavilion românesc, şi cu toate acestea suntem în primele zece naţiuni maritime”, a declarat Cupşa. În faţa studenţilor a luat cuvântul şi rectorul UMC, prof. univ. dr. Violeta Ciucur. „Ceea ce s-a întâmplat la UMC (percheziţiile şi arestările de acum două săptămâni - n.r.) a fost un caz izolat de ceea ce se întâmplă astăzi (ieri - n.r.). Suntem pregătiţi să începem anul universitar. Sunt sigură că actul educaţional va fi înfăptuit cu profesionalism”, a declarat rectorul UMC. La rândul său, prorectorul, prof. univ. dr. Cornel Panait, a declarat că, în contextul erei tehnologice în care se află societatea, universitatea are nevoie de bază materială. „Noi am înţeles acest lucru şi suntem, probabil, una dintre cele mai bine dotate universităţi din lume. Fatalmente, trăim într-o zonă care, din punct de vedere social, suferă de... modificaţii genetice. Trăim în judeţul Constanţa şi simbolul judeţului este Ovidius, care a fost un mare poet, dar care, să nu uităm, a fost... surghiunit”, a declarat prorectorul. El a recunoscut că viaţa la UMC nu este uşoară nici pentru profesori, nici pentru studenţi. „Nu e uşoară pentru profesori, pentru că, având o dimensiune internaţională, noi nu suntem în competiţie cu niciuna dintre universităţile din România. Noi suntem în competiţie cu cele din afară. De cealaltă parte, dintre absolvenţi, doar unii reuşesc să treacă cu bine de acest prag al competenţei”, a admis prof. univ. dr. Panait.