Diplomat român reţinut în Rusia

Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) l-a arestat, ieri, pe secretarul I al ambasadei României la Moscova, pentru încercarea de a obţine informaţii militare secrete, a anunţat serviciul de presă al FSB. ”FSB a reţinut la Moscova, în flagrant delict, în timp ce încerca să obţină informaţii militare secrete de la un cetăţean rus, un membru al serviciilor de informaţii române, Gabriel Grecu, agent SIE care lucra sub acoperire, în calitate de secretar I al ambasadei ţării sale”, a precizat FSB pentru AFP. Conform sursei citate, ”diplomatul se afla în posesia unor materiale de spionaj care demonstrează deplin activitatea sa ostilă în Rusia”. Moscova a transmis Bucureştiului o notă de protest în urma arestării de către FSB a diplomatului român. Gabriel Grecu trebuie să părăsească Rusia în 48 de ore, potrivit RIA Novosti. El a fost declarat persona non grata şi i s-a cerut să părăsească Rusia în 48 de ore, informează şi Interfax.

Contactată de AFP, ambasada României la Moscova nu a fost în măsură să confirme reţinerea diplomatului. Ulterior, surse oficiale de la Bucureşti au confirmat arestarea la Moscova a lui Gabriel Grecu. Potrivit surselor citate, diplomatul ar fi fost arestat pentru implicare în furnizare de informaţii secrete. Reprezentanţii MAE au precizat că vor veni cât mai curând cu informaţii oficiale pe această temă.

Diplomatul Gabriel Grecu a încasat, în anul fiscal 2008, un salariu de aproape 2.000 de dolari de la Ministerul Afacerilor Externe şi de 20.000 de lei de la firma SC Ronimed Farm, potrivit declaraţiei de avere de anul trecut, postată pe site-ul MAE. Grecu nu deţine terenuri, clădiri, bijuterii sau metale preţioase şi nici nu are conturi bancare deschise, fonduri de investiţii sau plasamente financiare. De asemenea, diplomatul nu are datorii şi nici nu a primit cadouri în cuantum mai mare de 300 de euro. Are un Opel Astra fabricat în 2008, dobândit prin cumpărare, dar nu i se specifică valoarea. Declaraţia de avere a fost completată de Gabriel Grecu în data de 13 mai 2009, fiind înregistrată la Departamentul de Resurse Umane al MAE pe 28 mai 2009. Din datele de la registrul comerţului, SC Ronimed Farm SRL este specializată în comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate, firma fiind înregistrată în data de 30 martie 2005 şi având sediul în sectorul 6 din Bucureşti.