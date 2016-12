Diplomatul american demascat ca agent CIA a părăsit Rusia

Diplomatul american declarat persona non grata după ce a fost reţinut la Moscova, marţea trecută şi acuzat că este agent CIA şi că a încercat să recruteze un membru al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) a părăsit Rusia, duminică, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea rusă. Postul NTV şi televiziunea publică Rossia au difuzat imagini cu bărbatul prezentat anterior ca secretar III în cadrul Departamentului Politic al ambasadei SUA, Ryan C. Fogle, intrând într-un aeroport şi prezentându-se la un punct de check-in, iar ulterior la un punct de verificare a paşapoartelor rezervat diplomaţilor, unde a fost supus unei verificări corporale, în vederea îmbarcării. NTV a precizat că aceste imagini au fost filmate duminică, pe aeroportul Şeremetievo de la Moscova.

Rusia a anunţat marţea trecută că a arestat în flagrant un diplomat american agent CIA, care încerca să recruteze, la Moscova, un membru al serviciilor ruse, denunţând o ”provocare demnă de Războiul Rece”. ”Agentul CIA Ryan C. Fogle, care lucra sub acoperirea de secretar III la Departamentul politic al ambasadei, a fost reţinut în noaptea de luni spre marţi”, anunţa FSB. Posturi de televiziune au difuzat în mai multe rânduri imagini cu diplomatul reţinut şi interogat de FSB, dar şi fragmente de conversaţie prezentate ca interceptări. Ministerul rus de Externe l-a declarat, miercuri, persona non grata pe diplomat, cerând plecarea sa în cel mai scurt timp.