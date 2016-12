Diplome cu numele universităţilor?

Diplomele de absolvire a instituţiilor de învăţământ superior ar putea avea înscris numele universităţii la care au fost efectuate studiile, şi nu pe cel al Ministerului Educaţiei, a anunţat ministrul de resort, Ecaterina Andronescu, cu ocazia deschiderii anului universitar. „Mi se pare corect ca fiecare universitate să îşi asume certificarea pregătirii propriilor absolvenţi, prin diplomele pe care le eliberează”, a subliniat ministrul. Andronescu a mai spus că, în opinia sa, nu este corect ca, sub „umbrela” Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), universităţile să elibereze diplome tuturor absolvenţilor. Ecaterina Andronescu a mai spus că ar putea să fie nevoie ca procesul de clasificare a universtăţilor să fie reluat, întrucât în Ministerul Educaţiei nu s-a găsit niciun document care să ateste criteriile ce au stat la baza acestei acţiuni. „Ministerul are două procese privind clasificarea universităţilor, deschise de instituţii nemulţumite de categoria în care au fost incluse. Noi nu putem merge în instanţă şi să dovedim că locul unde au fost plasate respectivele instituţii este corect, întrucât nu avem criteriile care au stat la baza clasificării. În acest context, am putea fi nevoiţi să facem o nouă evaluare şi un nou clasament”, a explicat Andronescu. (A.J.)