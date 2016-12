Diplome de licenţă gratuite

Deputaţii din Comisia de învăţământ au decis ca diplomele de licenţă şi suplimentele lor să fie acordate gratuit absolvenţilor, stabilind şi că 10% dintre studenţii la zi ar putea parcurge doi ani universitari într-unul, cu excepţia anului terminal, cu aprobarea Consiliului Facultăţii. Deputaţii au modificat prevederile referitoare la studiile universitare de licenţă şi numărul de credite de studii transferabile corespunzătoare, adoptând cu majoritate de voturi un amendament potrivit căruia 10% dintre studenţi pot parcurge doi ani de studiu într-unul, cu aprobarea Consiliului Facultăţii. Potrivit articolului modificat „un procent maximum de 10% din numărul studenţilor la zi, pot parcurge, cu aprobarea Consiliului Facultăţii, doi ani de studii într-un singur an, cu excepţia ultimului an de studii, în condiţiile prevăzute de regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare”. În varianta Guvernului, doar „un procent maximum de 5% din numărul studenţilor la zi” puteau parcurge, cu aprobarea Consiliului Facultăţii, doi ani de studii într-un singur an. În plus, deputaţii au modificat şi articolul referitor la acordarea diplomelor de licenţă, adoptând cu majoritate de voturi un amendament potrivit căruia atât suplimentele cât şi diplomele de licenţă în limba română şi traduse într-o limbă internaţională sunt gratuite. Potrivit amendamentului, „diploma de licenţă, diploma de inginer sau după caz diploma de urbanist, este însoţită de suplimentul la diplomă, şi se eliberează gratuit, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională”. În varianta Guvernului, diploma de licenţă este însoţită de suplimentul la diplomă, care se eliberează gratuit, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, textul iniţial referindu-se doar la gratuitatea suplimentului de licenţă.