Diplome M1 pentru „Promoţia Lupasco”

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, în parteneriat cu Université du Droit et de la Santé Lille 2 Franţa, organizează cursuri de Master în “Ştiinţe Administrative, Guvernare şi Administraţie Publică Europeană - Action Publique, Gouvernance et Administration Europeenne”. Programul de Master este acreditat Ministerul Educaţiei şi ARACIS în România şi aprobat de Ministerul Educaţiei, Învăţămîntului Superior şi Cercetării din Franţa. Acesta se desfăşoară în parteneriat cu Universitatea Lille 2 din Franţa şi are o durată de 4 semestre. Pe parcursul anului universitar 2007-2008, activităţile didactice s-au desfăşurat în limbile franceză, engleză şi română, activităţi la care au participat profesori francezi şi români, specialişti în domeniu din cele două ţări. Cursanţii au dublă înmatriculare şi dublu statut: masteranzi la Universitatea „Ovidius” Constanţa şi la Universitatea Lille 2 Franţa. În acest context, ei au primit legitimaţii de student în România şi Franţa şi se bucură de toate drepturile conferite de acest statut, atît pe teritoriul României, cît şi al Franţei. În luna iunie 2009, studenţii anilor I şi II de la acest master vor participa la un stagiu de pregătire şi cercetare la Lille. Prima promoţie a acestui Masterat (promoţia 2007/2009), care a primit numele „Promoţia Lupasco” a încheiat primul an de studii, ocazie cu care studenţii vor primi diplomele de M1 eliberate de Universitatea Lille 2, Franţa (echivalent al primului an de masterat). Diplomele vor fi înmînate de către Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu şi de către reprezentantul părţii franceze - director al masteratului - conf. univ. dr. Stéphane Guérard.