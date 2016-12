Diplome pentru masteranzi

Universitatea „Ovidius” Constanţa a găzduit, vineri, ceremonia de decernare a diplomelor pentru absolvenţii programului de masterat „Administration Européenne. Gouvernance et Action Publique”, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a universităţii constănţene. Programul s-a desfăşurat în regim de dublă diplomare şi este organizat împreună cu Faculté de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales din cadrul Universităţii Lille 2 Droit et Santé, din Franţa. Absolvenţii promoţiilor 2007-2009 şi 2008-2010, denumite de partenerii francezi „promoţiile Stéphane Lupasco”, au primit diplomele de absolvire în prezenţa unor importante personalităţi din mediul socio-economic şi academic din ţară şi străinătate. Programul de masterat „Administration Européenne. Gouvernance et Action Publique” se desfăşoară la Universitatea „Ovidius”, începând cu anul universitar 2007-2008. „Am venit aici pentru a discuta cu studenţii şi pentru a afla părerile lor. Feedback-ul primit în cadrul acestui program a fost unul favorabil şi am vrut să mă conving singur că acesta este real. Dacă evaluările sunt pozitive, vom dezvolta colaborări asemănătoare şi cu alte facultăţi din cadrul universităţii constănţene”, a declarat prof. univ. dr. Christian Sergheraert, rectorul Universităţii Lille 2 Droit et Santé. Decernarea diplomelor Guvernului francez absolvenţilor celor două promoţii marchează reuşita în îndeplinirea obiectivelor de vizibilitate şi deschidere curriculară europeană ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative.