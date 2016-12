Diplomele „Spiru Haret” sînt maculatură

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovătii (MECI) au declarat război facultăţilor care funcţionează ilegal. După ce a refuzat să elibereze diplome pentru 56.000 de absolvenţi ai formelor de învăţămînt la distanţă - ID - şi învăţămînt la fără frecvenţă - IFR - din cadrul Universităţii „Spiru Haret” (USH) ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că toţi absolvenţii de specializări ID şi IFR de la nivel naţional din cadrul USH deţin diplome ilegale, care nu vor fi recunoscute niciodată: „Cei care au terminat la USH şi au parcurs forme de învăţămînt neacreditate nu vor intra în legalitate, iar diplomele lor nu pot fi recunoscute, fie că vorbim de studenţii care au terminat în acest an sau acum cinci ani. Noi am trimis o hotărîre de Guvern prin care se detaliază cum pot intra universităţile în legalitate, iar pe site-ul ministerului se detaliează centrele naţionale Spiru Haret unde există specializări ilegale. Acele persoane care au diplome emise de Spiru Haret, cum ar fi diplomele emise la ID sau IFR vor fi anulate şi se vor face controale de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior”. Ministrul Educaţiei a precizat totuşi că în Bucureşti, Spiru Haret are secţii ID acreditate în cadrul anumitor facultăţi şi anumitor specializări. În restul ţării însă, toate centrele ID şi IFR sînt ilegale. Ecaterina Andronescu a afirmat că scandalul Spiru Haret nu are nicio conotaţie electorală, o verificare fiind necesară pentru a alinia învăţămîntul românesc la standarde europene. „Dacă nu făceam eu demersul acesta, oricum diploma lor nu ar fi fost recunoscută în spaţiul UE. Am cerut încă din 2002, cînd s-a acreditat USH, (în timpul mandatului meu) ca universitatea să intre în legalitate. Nu este vina mea că după mandatul meu nu s-au mai făcut verificări. În concluzie, orice licenţă dată în perioada 2002-2009 la centrele ID din ţară din cadrul USH sînt ilegale şi nu vor fi recunoscute şi aici vorbim de peste 100.000 de astfel de cazuri”, a spus ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Centrul ID Constanţa îşi bate joc de banii studenţilor

Reprezentanţii centrului din Constanţa, care pe listele MECI apare ca centru ID şi IFR ilegal, susţin însă că ministrul Andronescu nu va putea anula diplomele emise în anii trecuţi. Potrivit rectorului USH Constanţa, Olga Duţu, MECI nu are acoperirea juridică pentru a retrage diplomele de licenţă: „Este prost sfătuită (ministrul Ecaterina Andronescu - n.r.) de consilierii pe care îi are şi este păcat. Probabil, săptămîna viitoare, doamna ministru îşi va cere scuze pentru afirmaţiile pe care le-a făcut acum”. Centrul USH s-a înfiinţat în Constanţa în anul 1994, iar anul acesta au absolvit la ID 360 de studenţi. În total, numărul studenţilor înscrişi pe listele USH Constanţa în anul şcolar 2008-2009 este de 18.000, incluzînd masteranzii. Cu toate că ministerul a cerut conducerii USH să intre în legalitate şi să nu mai organizeze admiterea în această toamnă decît pentru formele de învăţămînt acreditate (cele la zi şi cîteva la ID în centrul din Bucureşti), pe listele de admitere ale USH Constanţa scrie, negru pe alb: „La centrul ID din Constanţa se fac înscrieri pentru toate facultăţile USH, la cele trei forme de învăţămînt - zi, învăţămînt la distanţă şi frecvenţă redusă - fără a fi necesară deplasarea candidatului la sediul facultăţii pentru care a optat”. Avînd în vedere faptul că este acelaşi centru care pe listele MECI apare ca ilegal, este clar faptul că reprezentanţii USH nu au nicio intenţie de a se conforma cerinţelor MECI şi de a-şi proteja studenţii.