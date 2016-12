Dire Straits, cenzurată în Canada

Hit-ul ”Money for Nothing” al legendarei trupe rock Dire Straits va fi difuzat de posturile de radio din Canada numai în variantă cenzurată, după ce autoritatea de reglementare a audiovizualului a decis scoaterea din text a unui cuvânt considerat ofensator pentru homosexuali. Presa internatională scrie că The Canadian Broadcast Standards Council (CBSC) a hotărât că termenul ”faggot”, în traducere poponar, care apare de trei ori în textul piesei, este total nepotrivit, în condiţiile în care valorile societăţii s-au schimbat faţă de anul 1985, când a fost difuzată pentru prima dată piesa cu pricina. Discuţiile din cadrul CBSC despre acest subiect au început în 2010, în urma reclamaţiilor primite de la unii ascultători. Piesa ”Money for Nothing” este una dintre cele mai populare piese ale trupei britanice Dire Straits. Inclusă pe albumul ”Brothers in Arms”, melodia a fost pe locul 1 în topuri, timp de mai multe săptămâni. La înregistrarea piesei, cei de la Dire Straits au colaborat şi cu Sting, ca backing vocal.