Direcţia de Sănătate dă lecţii Colegiului Medicilor Constanţa!

În ediţia de ieri a cotidianului nostru vă prezentam cum preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), filiala Constanţa, dr. Gabriela Dascăl, a demonstrat că nu are nici cea mai mică noţiune despre ceea ce înseamnă Legea 544, privind liberul acces la informaţiile de interes public, ea respingând acreditarea unui ziarist „Telegraf” fără să justifice, cu legea în faţă, cu dovezi, în scris, aşa cum scrie în lege (art. 18, alin. 3), decizia sa, încălcând, astfel, flagrant, legea din România! Atunci când ziaristul nostru a vrut să obţină date despre stadiul dosarului unei paciente (Elena Lazăr), plătitoare la fondul asigurărilor de sănătate, care îl acuză de malpraxis pe dr. Nicolae Caraiane de la Spitalul din Medgidia, dr. Dascăl n-a făcut altceva decât să se răţoiască la ziarist că nu mai are niciun drept să sune pentru că nu este acreditat şi că în niciun caz presa nu este cea care rezolvă cazurile de malpraxis. Aşa cum am precizat şi ieri, este perfect adevărat că nu le poate rezolva, însă poate trage semnale de alarmă, poate atenţiona asupra unor dosare, poate uitate pe rafturi!? Pacienta a reclamat faptul că dosarul său cu nr. 4.657, depus încă din 14 noiembrie 2011, nu a primit vreun răspuns nici în ziua de azi. Elena Lazăr s-a arătat indignată de faptul că reprezentanţii CMR Constanţa i-au spus că nu există nicăieri în lege un termen limită de rezolvare a sesizărilor, cu alte cuvinte, să aştepte mult şi bine, poate un an, poate doi, poate şapte, poate până la adânci bătrâneţi... Că oricum nu scrie nicăieri!?...

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE ARE O LEGE PE CARE O RESPECTĂ! Nu toate instituţiile, însă, îşi desfăşoară activitatea în virtutea inerţiei... În legea după care Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa îşi desfăşoară activitatea scrie clar despre termenele necesare pentru analiza dosarelor. Cum pacienta a depus dosarul şi la DSPJ, am încercat să discutăm cu directorul executiv al direcţiei. De data aceasta, am avut cu cine să discutăm. Directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu, care discută cu ziariştii fără să impună vreo acreditare, avea deja cunoştinţă despre dosar, răspunzând liber la toate întrebările pe care i le-am adresat. Astfel, şeful DSPJ a declarat că, imediat ce pacienta Lazăr a depus dosarul, au fost întreprinse toate demersurile pentru analiza acestuia chiar în aceste zile, nu în săptămâni, şi nici în luni, aşa cum se întâmplă la CMR. Poate există o avalanşă de reclamaţii la CMR Constanţa, nimic de zis, însă, dacă nu ziariştilor cărora li s-a pus „pumnul” în gură, măcar pacientei ar fi putut careva să-i explice acest lucru, nu să i se răspundă sfidător. „Direcţia de Sănătate Publică, prin Comisia de malpraxis, a preluat cazul imediat ce dosarul a fost depus pentru că vrem să respectăm termenele care sunt menţionate în lege. În câteva zile trebuie să începem analiza. Vor fi solicitate, în mod oficial, documentele necesare de la Spitalul din Medgidia, unde pacienta a fost internată iniţial, de la foaia de observaţie a pacientei, dar şi restul documentelor pentru a fi analizate. Nu sunt singurele acte pe care le vom solicita. Vom cere, de asemenea, şi documentele întocmite pe perioada când pacienta a fost spitalizată şi la Spitalul de Urgenţă Constanţa, aici impunându-se alte investigaţii”, a declarat directorul executiv al DSPJ. Totodată, el a precizat că vor fi aleşi doi experţi pe problematica de chirurgie care să verifice documentele medicale. „Răspunsul pe care noi îl vom transmite pacientei va fi unul cât se poate de clar. Fie sunt întrunite elementele pentru malpraxis, fie nu sunt”, a precizat directorul dr. Dina. Precizăm, de asemenea, că directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Stere Buşu, care a vorbit şi el cu ziariştii, fără să fie nevoie de vreo acreditare, a luat cunoştinţă despre reclamaţia pacientei Lazăr şi a precizat că se va ocupa de caz. Dr. Nicolae Caraiane nu a dorit să discute, deocamdată, despre acest caz. Reamintim că Elena Lazăr, de 42 de ani, din Constanţa, a suferit pe 1 august 2011 o colecistectomie la Secţia de Chirurgie a Spitalului Municipal Medgidia, intervenţia fiind făcută de dr. Nicolae Caraiane, medic ce este acuzat de pacientă că i-a adus multă suferinţă. Mai exact, povesteşte ea, în urma intervenţiei a avut loc o „necrozare a lobului drept al ficatului, după care au urmat alte trei intervenţii chirurgicale”. Una, pe 8 august 2011, la Spitalul de Urgenţă Constanţa, alta pe 19 septembrie 2011, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, şi cea de-a treia, tot la Spitalul Floreasca, pe 17 octombrie 2011. Femeia se plânge că a fost nevoită să stea peste 90 de zile prin spitale, urmările fiind extrem de grave pentru ea. „În primul rând, nu o să mai pot munci toată viaţa. Refacerea mea va fi foarte grea, mai mult decât atât, incapacitatea mea generează, în lanţ, o serie de probleme. Nu îmi voi putea achiziţiona un apartament cu împrumut din banca la care eram eligibilă înainte de operaţie. De asemenea, scăderea drastică a veniturilor lunare, fapt care îi afectează şi pe cei doi copii ai mei care sunt studenţi, dar şi scăderea semnificativă a posibilităţilor de a-mi găsi un loc de muncă şi multe alte prejudicii”, este povestea femeii. Vom reveni!