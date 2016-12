Direcţia pentru Protecţia Copilului redevine autoritate de sine stătătoare?

„Direcţia pentru Protecţia Copilului trebuie să redevină autoritate, iar prin strategia ce va fi pregătită pentru perioada 2014 - 2020, vom arăta din nou că suntem preocupaţi de copiii noştri“, a declarat, ieri, secretarul de Stat din Ministerul Muncii, Codrin Scutaru. Secretarul de Stat a afirmat că protecţia copilului ar merita o atenţie mai mare, fiind "domeniul de excelenţă în domeniul social", şi, din acest motiv, instituţia care coordonează acest domeniu ar trebui să fie mai puternică. "Mi-aş dori ca direcţia să ajungă din nou autoritate, să aibă prestanţa pe care o merită. Am auzit oameni care se miră că protecţia copilului în România este gestionată de o direcţie. Abia aştept să avem o autoritate, pentru că acesta este nivelul de responsabilitate. (…) Îmi doresc creşterea importanţei instituţionale a Direcţiei pentru Protecţia Copilulului, pentru că şi-a demonstrat eficinţa şi eficacitatea. Ea trebuie să se ocupe de coordonarea metodologică a DGASPC din judeţe şi are nevoie de o cât mai mare importanţă instituţională", a mai spus Scutaru. Întrebat dacă există un proiect de act normativ pentru reînfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi când estimează că ar putea să se întâmple acest lucru, secretarul de Stat a spus că nu s-a făcut un calcul. "În momentul de faţă nu avem un calcul clar, pentru că nu noi suntem cei care au decis ca o autoritate să devină direcţie. Noi am primit această realitate tristă. Am venit după trei ani de zile în care domeniul social a fost ignorat şi am readus protecţia copilului în prim-planul preocupărilor noastre. Am luat problema aşa cum era şi o să readucem această direcţie la nivelul la care trebuie să fie protecţia copilului în România", a mai spus Scutaru. El a adăugat că, la finalul acestui an, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va prezenta noua strategie privind protecţia copilului pentru perioada 2014 - 2020. "Prin această strategie vom arăta din nou că preocuparea noastră este ca aceşti copii ai noştri să fie trataţi ca viitorul societăţii româneşti", a mai spus Scutaru.