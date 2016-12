Directivă Europeană care va duce la competiţie între pacienţi

Implementarea în legislaţia românească a Directivei Europene privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere ar putea atrage pacienţi din alte state în spitalele româneşti, dar ar putea, totodată, să creeze „o competiţie între pacienţi pe lista de aşteptare în România”, a declarat, vineri, secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat. „S-ar putea, pe anumite domenii, să găsim că România este utilizată şi pacienţii străini să vină pentru tratament. Poate, să zicem, că este bine pentru că vor aduce bani de afară, dar s-ar putea ca acest lucru să însemne o competiţie pe lista de aşteptare. Apoi, cetăţenii care merg pentru tratamente afară, pentru lucruri care pot fi tratate egal în România, înseamnă că banii au plecat cu ei în altă parte şi nu mai sunt în sistemul sanitar. În ambele situaţii, nimeni nu ştie care va fi impactul real. O parte din populaţie nu va putea să plece în străinătate pentru tratament, pentru că nu îşi permite să achite cheltuielile de transport şi cazare. Pentru ei trebuie să facem ceva în continuare”, a afirmat dr. Arafat, în timpul atelierului cu tema „Reforma sistemului de sănătate din România în contextul legislativ european”, organizat de Fundaţia Friedrich Ebert România în colaborare cu Europuls. Secretarul de stat a subliniat că statul analizează impactul pe care această directivă l-ar putea avea în sistemul de sănătate din România, precizând că implementarea directivei în legislaţia românească se va realiza la începutul lui octombrie. „În faţa noastră este o necunoscută şi oricine ar fi rezervat faţă de o necunoscută. Încă nu ştim care va fi impactul acestei directive UE. Nu suntem singurul stat care are rezervă, să vedem ce o să fie. Se lucrează pe transpunerea directivei, care va intra la începutul lui octombrie. Noi pornim din start pe un nivel inegal. Sunt ţări care sunt extrem de evoluate şi ţări care sunt mai puţin evoluate din punct de vedere al sănătăţii. Sunt ţări în care costul este foarte mare, sunt ţări care au capacitatea să rezolve anumite probleme cu costuri mici”, a spus dr. Arafat. El s-a referit şi la faptul că sistemul românesc de sănătate este subfinanţat în comparaţie cu celelalte state europene. „Directiva va fi transpusă, însă este încă devreme să speculăm. Trebuie să urmărim primul an de la implementarea ei. Este un sistem foarte serios subfinanţat. 8% media din PIB se alocă Sănătăţii în Europa, România este undeva pe la 4%”, a mai spus secretarul de stat. Directiva Europeană 24 este obligatorie pentru România din toamna acestui an şi va permite pacienţilor români să se trateze în orice spital din UE, privat sau de stat.