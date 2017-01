Directiva Solvency II, aplicabilă doar pentru unii asigurători

Societăţile mici de asigurări, cu un volum anual de prime brute subscrise mai mic de 5 milioane euro (înregistrat trei ani consecutiv), au şansa să nu intre sub supravegherea Solvency II, iniţiaţă de reprezentanţii Comitetului European al Supraveghetorilor de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (CEIOPS), a spus preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu. Decizia finală va fi luată de membrii CEIOPS la sfîrşitul lui 2008 şi este aplicabilă, fără excepţii, inclusiv firmelor de asigurări româneşti. În schimb, companiile care înregistrează afaceri anuale mai mari de 5 milioane euro, timp de trei ani consecutiv, vor fi obligate să se conformeze acestei directive. Preşedintele CSA a spus că, după introducerea acestei directive, protecţia consumatorului va fi mult mai sigură comparativ cu alte sisteme de solvabilitate, deoarece Solvency II înseamnă stabilirea pe fiecare risc a rezervelor şi tot ceea ce implică riscul respectiv. \"Asiguratorii trebuie să dispună de un capital social care să le permită să acopere pierderile neprevăzute într-un orizont de timp stabilit\", a declarat şeful grupului de lucru Solvency II, Paul Sharma. El a adăugat că SCR (solvency capital requirement) presupune o cerinţă minimă de capital, care asigură standardul de sănătate al unui asigurator şi un nivelul de încredere pe o perioadă de un an, de 99,5%. \"Probabilitatea ca nivelul activelor să scadă sub nivelul pasivelor într-o perioadă de 12 luni nu trebuie să fie mai mare de 0,5%\", a precizat Sharma, care a adăugat că asigurătorii îşi vor gestiona riscurile prin capitalul social de care dispun. Fiecare risc va fi provizionat odată cu introducerea directivei europene Solvency II, inclusiv riscuri care în prezent nu sînt luate în calcul, precum cele de malpraxis, de credit sau operaţional. De asemenea, vor fi luate în calcul şi riscuri privind activele, nu numai pasivele societăţii, conform directivei actuale. Directiva Solvency II a Uniunii Europene va institui, din 2012, un set comun de reguli privind solvabilitatea asigurătorilor europeni, inclusiv reglementări privind necesarul de capital pentru acoperirea riscurilor societăţilor de asigurări.