Directiva UE pentru credite, gata într-o lună

Proiectul de act normativ elaborat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) ce prevede, printre altele, limitarea comisionului de rambursare anticipată la 1% ar putea ajunge într-o lună pe masa Guvernului, a declarat directorul în departamentul de integrare europeană al ANPC. “În prezent suntem în discuţii cu reprezentanţi ai ministerelor interesate - Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri şi Departamentului pentru Afaceri Europene. În aprox. o lună estimăm că vom înainta Guvernului varianta finală”, a menţionat Meiu. Directiva europeană nr. 48/2008 privind contractele de credit pentru consumatori trebuie transpusă în legislaţiile tuturor statelor membre ale UE până pe 11 iunie 2010. Printre prevederile directivei se numără limitarea comisionului de rambursare anticipată la 1%, dacă perioada de timp rămasă până la scadenţa finală este mai mare de un an, respectiv la 0,5% în cazul în care rambursarea anticipată are loc cu mai puţin de un an înainte de scadenţă, precum şi posibilitatea consumatorului de a renunţa la contract în termen de 14 zile calendaristice. Directiva europeană face referire, însă, numai la creditele de consum negarantate, nou acordate, cu sume cuprinse între 200 şi 75.000 euro. ANPC doreşte, însă, să extindă aceste prevederi la toate tipurile de credite - de consum, imobiliare sau în sistem leasing, cu şi fără garanţie, indiferent de valoare - şi să fie aplicate atât creditelor noi, cât şi celor aflate deja în derulare, astfel încât impactul să fie maxim. De asemenea, proiectul de act normativ elaborat de ANPC prevede ca, înaintea semnării unui contract de credit, consumatorii să primească un formular standard care cuprinde informaţii, astfel încât aceştia să poată compara mai multe oferte pentru a fi informaţi înainte de luarea deciziei. Reprezentanţii ANPC mai cer ca noile contracte să prevadă numai modificările impuse de lege, fără condiţii suplimentare din partea instituţiilor de credit. Astfel, Guvernul ar urma să promoveze actul normativ elaborat de ANPC fie ca ordonanţă de urgenţă, fie ca proiect de lege. “Sperăm ca textul final al proiectului de act normativ să rămână cât mai aproape de forma actuală”, a mai spus reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Meiu a precizat că, în urma discuţiei cu reprezentanţii băncilor, aceştia sunt nemulţumiţi - printre altele - de limitarea comisionului de rambursare anticipată la 1%. “De obicei se practică nişte comisioane care îl descurajează pe consumator să se retragă dintr-un contract cu banca, în condiţiile în care acestea percep comisioane de rambursare anticipată mai mari, putând ajunge şi la 7% în unele cazuri”, a explicat reprezentantul ANPC.