Directive de unică folosinţă

În ciuda numeroaselor teorii cu emanaţii de gaze, politicianul pîrît ignoră regulile elementare de protecţia muncii. Ca atare, ne intoxică şi pe noi. E o procedură care seamănă foarte mult cu ritualul unei campanii electorale. Cu planorul, intoxicaţi poporul! Repet, cînd se lasă pe frînghie în puţul gîndirii, nu dă doi bani pe regulile de protecţia muncii. Ba chiar le sfidează! Ca politician, are dreptul să-şi bage picioarele în orice. Şi el chiar o face… Bravînd şi făcînd pe deşteptul, coboară în puţul gîndirii sale fără o minimă protecţie. Cînd calcă pe o mîţă moartă, ceea ce se întîmplă destul de des, spune “sictir”. Aceeaşi expresie o foloseşte şi în confruntările sale interioare cu alegătorii. Uneori, mai ales atunci cînd îl ia gura pe dinainte, le-o spune în faţă. Voi m-aţi votat? Da? Pa, pa pa… În pană de subiecte şi de idei sau soluţii pentru ieşirea din criză, coboară des în puţul gîndirii sale. Sînt zile cînd stă foarte multe ore acolo. Coace el ceva. Chipurile, ca să facă impresie şi să pară cinstit, nu foloseşte masca. În astfel de situaţii, ca o măsură propagandistică, se bazează foarte mult pe o singură lozincă, afirmînd că ce are în guşă e scris pe uşă. Curioasă modalitate de a se exprima în public. După aceea, vă imaginaţi cum arată o guşă pe uşă! Sînt politicieni care folosesc puţul gîndirii cu mult exces de zel. În ultima vreme, nu au mai investit nimic în modernizare şi comunicare. Ca atare, sînt puţuri în paragină, care seamănă foarte mult cu nişte obiective părăsite. Unele dintre ele sînt folosite şi ca adăpost în caz de caniculă. Aşa se explică de ce, subit, anumiţi politicieni dispar de la suprafaţă. Stau la umbră. Pe timp de criză, au fost reactivate puţurile părăsite. Sigur, materia primă existentă este depăşită cu mult de realitatea înconjurătoare. Aşa se explică de ce avem foarte mulţi politicieni mîloşi şi primitivi. Teoriile emanate de ei sînt mai puternice decît gazele. Ăştia ne sufocă, vorba aia, cu puţul lor! Vă miraţi că de ce avem prea mulţi politicieni sulfuroşi! Nu noi i-am cultivat? Nu noi i-am promovat? Uitaţi-vă la prezident. Nu este zi în care să nu coboare cu lampa aprinsă în puţul gîndirii sale. Ba pentru discuţii cu cei de la FMI, ba pentru relansarea economiei, ba pentru revigorarea tradiţiilor strămoşeşti prin concursuri şi festivaluri de tot felul. Am auzit că prezidentul îşi renovează puţul gîndirii personale, ceea ce ar constitui o premieră. Se vede treaba că se apropie alegerile. Îl aşteaptă o perioadă grea. Ca să adape poporul cu învăţăturile sale, în calitate de unic salvator al naţiunii, este obligat să facă naveta în puţ şi la suprafaţă. Puţul său este singurul care emană directive valabile pentru Preşedinţie şi pentru Guvern. Sînt directive de unică folosinţă. Trebuie spus că, datorită acestei caracteristici, s-au făcut economii însemnate în ce priveşte costurile generate de emanarea directivelor la nivel central. Sîntem singura ţară din lume cu directive unicat de palat, Cotroceni - Palatul Victoria, şi cu un preşedinte premier.