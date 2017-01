Director HSBC, arestat în SUA pentru... fixarea cursurilor valutare

Un membru al conducerii instituţiei bancare multinaţionale HSBC, cu sediul la Londra, a fost arestat în oraşul american New York, în cadrul unei investigaţii privind o conspiraţie internaţională de fixare a valorilor cursurilor valutare, informează BBC News online. Mark Johnson, directorul HSBC responsabil de tranzacţiile monetare internaţionale, a fost arestat în incinta aeroportului John F. Kennedy din New York. Arestarea are loc la peste un an după ce cinci bănci au recunoscut participarea la o conspiraţie internaţională de fixare a valorilor cursurilor valutare. Compania multinaţională HSBC, cu sediul la Londra şi activă în servicii bancare şi alte tipuri de tranzacţii financiare, a refuzat să comenteze incidentul.