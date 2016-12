Director în Comisia de Control al Activităților Nucleare, prins de DNA cu mită

Directorul Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), Viorel Gheorghe Radu, a fost prins ieri de procurorii DNA în timp ce primea mită de la o persoană, banii fiind ceruți pentru a urgenta emiterea unor autorizații pentru o firmă. Potrivit unor surse judiciare, Viorel Gheorghe Radu a primit mită 2.500 lei, pentru ca, în calitatea sa de director, să urgenteze emiterea unor autorizații speciale unei persoane juridice - o societate care are ca obiect principal de activitate testări și analize tehnice și care, pentru realizarea obiectului de activitate, are nevoie de obținerea unor autorizații speciale în domeniul nuclear emise de către CNCAN. CNCAN reprezintă autoritatea națională în domeniul reglementării, autorizării și al controlului activităților nucleare din România, conform prevederilor Legii nr.111/1996. Pentru emiterea unor asemenea autorizații trebuie depuse cereri împreună cu documentația aferentă, la registratura CNCAN, unde primesc număr de înregistrare. Direcția condusă de Viorel Gheorghe Radu are în subordine Serviciul de inspecție pe teren, ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul țării. Procurorii susțin că Viorel Gheorghe Radu a condiționat efectuarea inspecțiilor pe teren și urgentarea emiterii autorizațiilor în schimbul remiterii unor sume de bani cuprinse între 2.000 lei și 5.000 lei. Viorel Gheorghe Radu a fost ridicat de procurori și dus la sediul DNA pentru audieri.