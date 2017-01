Directorii de școli, la raport! Urmează schimbări?

17:03:09 / 15 Iulie 2016

Curiozitate maxima !

Chiar ce va face conducerea ISJ-ului in cazul directorilor de la liceele cu zero promovabilitate precum la Kogalniceanu , cu doua procente ca la Castelu , cu doua procente ca la N. Titulescu Medgidia , cu trei procente ca la Basarabi si prin alte parti unde promovatii pot fi numarati pe degetele de la o singura mana ? Ce va face cu directoarele-invatatoare , unele cu studii medii , iar altele cu studii ciudate , pe la Spiru Haret , Andrei Saguna , Master , Dimitrie Cantemir etc. ? Clanul sicilienilor de la ISJConstanta va lucra original in continuare la butoane ?