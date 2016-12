Directorii demiși ai Poliției Locale Constanța, în continuare în funcții?

În vara acestui an, un cutremur zguduia Primăria Constanța. Nu este vorba despre un seism care să fi afectat clădirea autorității locale, ci de unul care a dus la debarcarea șefilor Poliției Locale. Ne referim la cei doi directori executivi adjuncți ai Poliției Locale, Daniel Bratu și Ionuț Pripiși. La vremea respectivă, s-a făcut mare tam-tam pe această temă și nimeni nu a putut să explice care au fost motivele pentru care Bratu și Pripiși au fost demiși. Nici măcar primarul Constanței, Decebal Făgădău, nu a putut să ofere lămuriri. „În momentul în care pornești la drum, pleci împreună cu o echipă. Cei cu care am încetat colaborarea au primit mulțumirile mele pentru activitatea depusă până acum, dar, pentru a ajunge la rezultate bune, de multe ori trebuie să luăm și asemenea decizii. Mi se pare firesc”, a declarat, sec, primarul Constanței la vremea respectivă. Culmea este că, la aproape trei luni de la acel moment, Daniel Bratu și Ionuț Pripiși activează bine-mersi în continuare în cadrul Poliției Locale, în calitate de directori executivi. Asta după ce, până în urmă cu câteva zile, au fost în concediu. Pentru a afla de ce se mai află la șefia Poliției Locale, în condițiile în care au fost demiși, am încercat să luăm legătura atât cu Bratu și Pripiși, cât și cu edilul Constanței, Decebal Făgădău. Dacă cei doi directori adjuncți ai Poliției Locale au declarat că nu doresc să comenteze situația, Făgădău nu a răspuns la telefon. În lipsa unor explicații oficiale din partea autorităților, ne ferim să tragem o concluzie. Dar nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva în cele trei luni au dispărut motivele pentru care Bratu și Pripiși au fost demiși.