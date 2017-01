Directorii unităţilor şcolare din Basarabi, schimbaţi pe criterii politice?!

Un scandal cu state vechi tulbură din nou liniştea oraşului Basarabi. Scandalul îşi are originea în iniţiativele „generoase” ale liderului Partidului Naţional Liberal, Ion Vlădoi, care, la sfîrşitul anului şcolar 2006/2007, a vrut să-şi facă propagandă în mod organizat şi să împartă cadouri copiilor din cele patru unităţi de învăţămînt din localitate. Directorii respectivelor unităţi au găsit de cuviinţă să organizeze un consiliu de administraţie pentru a dezbate dacă, în cadrul unei unităţi publice de învăţămînt, se pot împărţi cadouri ce „poartă” culoare politică. Concluziile consiliilor de administraţie au fost, atunci, că o asemenea manifestare nu este legală şi l-au refuzat pe Vlădoi, care, mînios, i-a ameninţat pe directori că îi va schimba din funcţie cît de curînd. Ameninţările lui Vlădoi, care continuă şi în prezent, coincid, în mod curios, cu sfîrşitul procesului de evaluare a directorilor tuturor instituţiilor de învăţămînt, în care sînt cuprinşi şi cei patru directori de la Basarabi. Întrebat despre situaţia de la Basarabi, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Marian Sîrbu, membru PNL ca şi Ion Vlădoi, a declarat: „Cei patru directori ocupau acele funcţii prin delegaţie. Această delegaţie ia sfîrşit în data de 31 august. ISJ-ul are o strategie de schimbare a structurilor din teritoriu. Cred că la Basarabi trebuie schimbat ceva. Este un punct de vedere, unii oameni sînt prea obişnuiţi sau autosuficienţi şi atunci trebuie să facem ceva pentru ca lucrurile să meargă mai bine”. Cît despre tenta politică pe care o are „marea schimbare”, inspectorul general spune că „nu există aşa ceva. Pînă cînd directorii nu primesc o hîrtie oficială, nimeni nu are dreptul să-i dea afară de acolo. Procesul de elaborare a deciziilor, în urma evaluării, nu este încă finalizat, aşa că se poate întîmpla orice. Nu ştiu cum vor evolua lucrurile pînă la capăt”.

„Directorii au refuzat să-i facă propagandă lui Vlădoi...”

Locuitorii oraşului sînt convinşi că înlocuirea directorilor are ca scop întărirea „redutei” liberale în oraş. Gelu Neş, un părinte îngrijorat de soarta instituţiilor de învăţămînt care vor ajunge pe mîna unor „oameni de nimic”, a declarat în acest sens că „directorii au refuzat să-i facă propagandă lui Vlădoi, care s-a dus cu cadouri în tabere, peste copii, spunîndu-le că nu le poate da daruri din partea partidului său, pentru că nu-l lasă profesorii. Urît, nepedagogic, inuman, nici nu mai am cuvinte”. Primarul oraşului Basarabi, Nicolae Crivineanu, este şi el în asentimentul localnicilor: “Toate acţiunile au fost făcute sub presiunea lui Ion Vlădoi. Consiliul de Administraţie din cele patru unităţi de învăţămînt a respins la sfîrşitul anului şcolar intenţia liderului PNL de a împărţi premii elevilor, motiv pentru care Vlădoi a vrut să se răzbune pe aceştia pe linie politică. El i-a ameninţat pe directorii acestor unităţi de învăţămînt că îi va schimba din funcţie“, a declarat el. Situaţia de la Basarabi se va clarifica, oficial, pe 31 august, la sfîrşitul procesului de evaluare a dosarelor tuturor directorilor constănţeni, proces derulat de ISJ.