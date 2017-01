Directorul bătăuş de la Săcele a fost sancţionat

Directorul Şcolii generale din Săcele, care a agresat o elevă în urmă cu o lună a fost sancţionat, ieri, de către Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) prin diminuarea salariului de bază cumulat cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu 15% pe o perioadă de şase luni. Potrivit reprezentanţilor ISJ Constanţa, în şedinţa de ieri a Consiliului de Administraţie al ISJ Constanţa, a fost stabilită sancţiunea pentru directorul Şcolii de Arte şi Meserii Săcele, Gavrilă Remescu. Amintim că, pe 12 februarie, pentru că ar fi pus hîrtii în gluga profesoarei de istorie, directorul a lovit o elevă de clasa a VI-a cu un băţ peste cot, iar fata a suferit o contuzie. Părinţii elevei au ajuns cu fata la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa (SCJU), unde aceasta a fost diagnosticată cu „Contuzie posttraumatică cot drept”. „A vrut să o lovească peste picioare şi, instinctiv, fata a pus braţul în dreptul băţului”, a declarat mama fetei, care a depus şi o sesizare la ISJ Constanţa, reclamînd că „directorul i-a agresat fizic fiica”. Directorul a recunoscut că a lovit-o pe elevă, invocînd: „din greşeală am lovit-o. Am vrut să îi dau la picioruşe, dar ea a pus cotul şi am lovit-o la cot. E o greşeală a mea, pe care o regret. Eram după 10 ore de şcoală şi în pauză să vină şi să mi se spună că a pus unui cadru didactic în glugă hîrtii... Vă daţi seama că sare puţin adrenalina. Am lovit-o numai pe ea, nu şi pe ceilalţi. Nu ştiu ce s-a întîmplat cu mine atunci”. No comment! Menţionăm că Gavrilă Remescu are 38 de ani vechime în învăţămînt şi, pînă în prezent, nu a mai avut nicio abatere disciplinară.