Directorul Callatis Therm, eliberat

Tribunalul Constanţa a decis, vineri, ca Nikitas Adrian Simion, directorul SC Callatis Therm Mangalia SA, să fie cercetat în stare de libertate. Magistraţii au admis recursul lui Simion şi au respins propunerea de arestare preventivă, hotărând ca acesta să nu aibă nicio interdicţie. În faţa instanţei, el s-a declarat nevinovat. „Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă şi toate demersurile pentru furnizarea agentului termic în Mangalia, la o calitate optimă. Eu mi-am îndeplinit toate obligaţiile în ceea ce priveşte colaborarea cu Primăria Mangalia privind furnizarea agentului termic. Blocajul a venit din partea Primăriei Mangalia, care nu şi-a achitat obligaţiile financiare şi nu a existat acea hotărâre de Consiliu Local cu privire la majorarea preţului gigacaloriei, deşi au existat hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile emise de un an şi nerespectate de autorităţile locale. Din acest motiv, firma mea a funcţionat în pierdere. Datoriile Primăriei Mangalia faţă de firma noastră au început de la 1 ianuarie 2011, totalizând restanţe din perioada 2009 - 2011 în valoare de aproximativ 90 de miliarde de lei vechi. În decembrie 2011 nu am mai avut lichidităţi şi nu am mai putut furniza căldură în Mangalia. Au existat acele rezerve impuse de lege, dar societatea nu avea capacitatea de a depozita combustibil, astfel încât am încheiat un contract cu furnizorul Rompetrol Rafinare SA privind asigurarea stocurilor de combustibil. La acest moment, am datorii de 60 miliarde de lei către Rompetrol. Infracţiunea de şantaj nu există. Eu am trimis adresă oficială în care solicitam ceva comercial, ceva la care aveam dreptul, conform contractului încheiat cu Primăria Mangalia. Să se spună că am oprit intenţionat este neadevărat. Întreruperea furnizării s-a făcut exact atunci când s-a terminat combustibilul, iar acest lucru l-am adus la cunoştinţă Primăriei Mangalia cu mult timp înainte ca stocul să fie terminat. Toată pierderea noastră este din cauza nemajorării de preţuri, iar debitul datorat de Primărie constă în nemajorarea de preţ a gigacaloriei. Eu am preluat firma în cursul lunii ianuarie 2011, când exista acel stoc de rezervă, dar care, pe parcursul anului trecut, s-a diminuat, rămânând, efectiv, fără combustibil. Am făcut sute de adrese către Primărie, am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru a rezolva problema. Pentru a reface stocul, pe tot parcursul lui 2011, am făcut adrese către Primărie pentru ca aceasta să-şi achite datoriile şi a da acea hotărâre de Consiliu Local pentru majorarea de preţ. De asemenea, am avut cel puţin cinci negocieri cu băncile pentru aprobarea unei linii de credit, dar am fost refuzat deoarece Callatis Therm mergea în pierdere şi nu prezentam garanţii. Mai mult, în iunie 2011, acţionarul majoritar a solicitat majorarea capitalului social cu 500.000 de euro, Consiliul Local a cerut 30 de zile să dea un răspuns, dar nu l-a dat”, a afirmat Simion. Avocatul lui Simion a susţinut că în ianuarie 2012 a fost semnat un protocol între Primăria Mangalia şi SC Callatis Therm SA în care autorităţile locale se angajează că vor plăti o datorie de aproximativ 75 miliarde de lei vechi, dar protocolul nu a fost respectat.