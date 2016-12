Directorul Centrului Ortodox Filocalia se foloseşte de numele Patriarhiei în scop personal

18:21:57 / 16 Octombrie 2014

Alteta Sa

Sunt nevoit sa revin cu precizari importante. Nobila mea familie avea la mosie 186 de iobagi sclavi care lucrau pamantul, pasteau oile,porcile si vacile pe pasunile proprietate personala. Am intervenit si insistat in cadrul familiei nobiliare De Teodoreanu pentru eliberarea sclavilor de la Brusturoasa. I-am eliberat, li s-a dat cate 10-15 galbeni si au fost binecuvantati de mine personal. Acesti sclavi nenorociti, in loc sa ramana vesnic recunoscatori, au lansat injurii la adresa familiei nobiliare De Teodoreanu. Inprezent, copiii lor contiua camoania de denigrare a Excelente Sale Arhiduce si conte Nick de Teodoreanu Rusine! Voi anunta la Viena si New York presiunile la care e supusa nobila familie din Brusturoasa. Nu vom ceda pentru ca mosii si stramosii nostridaci s-ar zvarcoli in mormintele antice.Ma recomand pentru cei care se fac ca nu ma stiu: sunt Excelenta Sa Nick de Teodoreanu, prof. dr. univ la Academia din Viena, nominalizat de 17 ori la Premiul Nobel pentru Literatura si Pace. Detin si titlul de viconte acordat de Casa Sismaringen, in prezenta printului Charles si a consoartei regale Camilla.