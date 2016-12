Directorul CIA a demisionat din cauza unei aventuri

David Petraeus şi-a dat demisia din funcţia de director al CIA, poziţie pe care o deţinea din anul 2011, din cauza unei relaţii extraconjugale. Într-o scrisoare transmisă CIA, Petraeus, în vârstă de 60 de ani, spune că s-a întâlnit cu preşedintele SUA, Barack Obama, la Casa Albă şi l-a rugat să îi permită, din motive personale, să demisioneze din funcţia sa. ”După ce am fost căsătorit timp de 37 de ani, am dat dovadă de o judecată extrem de precară şi am intrat într-o relaţie extraconjugală”, a scris David Petraeus. ”Un astfel de comportament este inacceptabil, atât pentru un soţ, cât şi pentru un lider al unei organizaţii ca a noastră”, a mai spus Petraeus. Barack Obama a transmis, într-o declaraţie oficială, că a acceptat demisia lui Petraeus, mulţumindu-i pentru activitatea sa la CIA şi pentru că a condus trupele americane în Irak şi Afganistan.

David Petraeus ar fi avut o relaţie amoroasă cu biografa sa, scriitoarea Paula Broadwell, în vârstă de 40 de ani, aceasta fiind vizată de o anchetă a FBI, pentru că ar fi încercat să acceseze mailul directorului CIA, obţinând acces la informaţii secrete, scrie presa americană. Surse citate de NBC au dezvăluit că relaţia extraconjugală a ajuns în atenţia autorităţilor americane în cadrul unei investigaţii a FBI care o viza pe Paula Broadwell. Conform unor oficiali din cadrul FBI, investigaţia care o vizează pe biografa Paula Broadwell nu va avea ca rezultat formularea de acuzaţii. David Petraeus nu a fost vizat deloc de investigaţie în calitatea de suspect.

Demisia lui Petraeus, bruscă şi neaşteptată, pare să pună capăt carierei publice a unui om care a jucat un rol-cheie în războiul din Irak. Decizia riscă să conducă la o perioadă de instabilitate în cadrul Agenţiei Centrale pentru Informaţii, care se confruntă cu reduceri bugetare şi cu critici, după moartea ambasadorului SUA în Libia, Chris Stevens, ucis la consulatul din Benghazi. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de informaţii, Michael Morell, directorul-adjunct al CIA, va prelua interimatul funcţiei de director general. Morell a deţinut interimatul şi după plecarea fostului director CIA, Leon Panetta.