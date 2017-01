Directorul CIA îl avertizează pe Trump să fie atent la Rusia

Directorul în funcție al CIA, John Brennan, i-a administrat duminică președintelui ales al SUA, Donald Trump, o mustrare severă, sfătuindu-l să nu absolve Rusia pentru recentele sale acțiuni și prevenindu-l să fie atent la declarațiile pe care le va face după învestirea în funcție, transmite Reuters.

'Spontaneitatea nu este ceva care apără interesele naționale de securitate și, de aceea, atunci când vorbește sau când reacționează, asigurați-vă că înțelege că implicațiile și impactul asupra Statelor Unite poate fi profund', a afirmat Brennan, într-un interviu la postul Fox News.

'Nu este vorba doar despre dl Trump. Este vorba despre Statele Unite ale Americii', a subliniat directorul CIA, comentariile sale evidențiind tensiunile ce există între președintele ales și comunitatea de informații din SUA.

Trump a acuzat săptămâna trecută serviciile de informații americane pentru scurgerea în presă a unui raport neverificat despre materiale compromițătoare pe care Rusia le-ar avea despre el. Într-un mesaj pe Twitter, miliardarul a acuzat aceste servicii de practici aducând aminte de Germania nazistă.

'Ceea ce mi se pare revoltător este punerea semnului de egalitate între comunitatea de informații și Germania nazistă. O consider o mare ofensă', a adăugat John Brennan, punând sub semnul întrebării și mesajul trimis lumii de faptul că președintele ales declară că nu are încredere în propriile agenții de informații.

Săptămâna trecută, Senatul l-a audiat pe congresmanul republican Mike Pompeo, desemnat de către președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, să preia șefia CIA.