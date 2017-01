Directorul FMI, acuzat de tentativă de viol

Dominique Strauss-Kahn (DSK), directorul Fondului Monetar Internaţional (FMI), în ultima vreme protagonist al unei veritabile campanii de presă sub prescurtarea DSK, a fost pus sub acuzare ieri pentru agresiune sexuală, tentativă de viol şi sechestrare de persoană, în urma unui incident produs într-un hotel din New York. Bărbatul, de 62 de ani, care se află în custodia poliţiei, neagă toate acuzaţiile şi va pleda nevinovat, a declarat avocatul său, William Taylor.

Poliţia l-a reţinut pe aeroportul John F. Kennedy, la bordul unui avion Air France cu destinaţia Paris. Oficialul a fost luat în custodia poliţiei şi transferat pentru interogatoriu la o secţie de poliţie din Manhattan. Poliţia new-yorkeză a precizat că bărbatul a ieşit dezbrăcat din baia apartamentului său de hotel, în momentul în care o angajată de 32 de ani a hotelului intra în cameră. Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13.00, la hotelul Sofitel din New York. Menajera a declarat că nu se aştepta ca în apartamentul de lux, care costă 3.000 de dolari pe noapte, să se afle cineva. DSK ar fi urmărit-o pe femeie în holul apartamentului, format din hol, sufragerie, dormitor şi cameră de conferinţe. Femeia a declarat că acesta ar fi forţat-o să intre în dormitor şi a început să o atace. Le-a spus anchetatorilor că a încercat să se apere, însă bărbatul a împins-o în baie şi a agresat-o. Poliţia a afirmat că DSK a încercat să îi scoată lenjeria, însă femeia a reuşit să fugă, ajungând la recepţie, de unde personalul a alertat Departamentul de Poliţie din New York. În momentul în care poliţiştii au ajuns la hotel, directorul FMI plecase, lăsând în camera de hotel telefonul mobil. Autorităţile au aflat că acesta se află la bordul unui avion pe aeroportul JFK şi au solicitat Autorităţii Portuare să reţină aparatul la sol. Doi detectivi au urcat la bordul avionului, chiar înainte de închiderea uşilor şi l-au reţinut.

Instituţia merge mai departe. FMI a dat asigurări că rămâne pe deplin operaţional după inculparea directorului său general şi a precizat că nu va face niciun comentariu pe marginea acestui scandal. Dominique Strauss-Kahn va primi compensaţii echivalente cu cel puţin 60% din salariul anual în valoare de 421.000 de dolari, dacă va fi demis de conducerea executivă a instituţiei. Instituţia impune angajaţilor să respecte un cod de conduită, ce prevede respectarea legilor, dar şi urmărirea celor mai înalte standarde de comportament etic, în concordanţă cu valori ca integritatea, imparţialitatea sau discreţia. Potrivit contractului lui de angajare, publicat în noiembrie 2007, când a preluat postul de director general pentru un mandat până în 2012, chiar dacă este demis, va primi compensaţii începând de la 60% din salariul anual. Are un salariu anual de 421.000 de dolari, la care se adaugă o alocaţie suplimentară de 75.000 de dolari.

Respectarea prezumţiei de nevinovăţie. Guvernul francez cere prudenţă şi respectarea prezumţiei de nevinovăţie. Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Paris a precizat că, deocamdată, Franţa nu va comenta mai mult în acest caz. Arestarea lui DSK la New York are loc cu numai câteva săptămâni înaintea depunerii candidaturilor pentru alegerile primare din Partidul Socialist, într-un moment în care sondajele îl indică drept favorit. Considerat drept una dintre cele mai importante figuri politice europene în domeniul economic, DSK a preluat conducerea FMI în septembrie 2007, cu sprijinul lui Nicolas Sarkozy. A părăsit astfel scena politică franceză după înfrângerea suferită în alegerile primare din Partidul Socialist, câştigate de Segolene Royal, învinsă, la rândul său, de Nicolas Sarkozy.

Devenit unul dintre oamenii puternici ai lumii, DSK a jucat un rol-cheie într-un moment în care FMI s-a aflat în prim-plan în timpul crizei economice mondiale. Apreciat pentru refacerea imaginii FMI sau acuzat că înfometează lumea, DSK a câştigat în timp o statură internaţională, comparată uneori cu cea a unui şef de stat. Cariera sa la conducerea FMI a fost grav ameninţată în octombrie 2008, după dezvăluirea unei legături extraconjugale cu o economistă maghiară angajată a instituţiei, dar a fost exonerat de acuzaţiile de abuz de putere.

În atenţia presei. Născut la 25 aprilie 1949, profesor de economie şi avocat de drept comercial, Strauss-Kahn este doctor în ştiinţe economice, fost deputat şi fost ministru al Industriei şi Comerţului exterior între 1991 - 1993 şi apoi al Finanţelor. A fost nevoit să demisioneze de la Ministerul de Finanţe în noiembrie 1999, înaintea unei anchete privind crearea de locuri de muncă fictive. La sfârşitul anului 2001, a fost exonerat de toate acuzaţiile.

Susţinător al unui „socialism real”, DSK vorbeşte despre „cei trei piloni ai social-democraţiei: socialismul distribuţiei, al producţiei şi al emancipării”. Cel mai important aliat al său este cea de-a treia sa soţie, jurnalista Anne Sinclair, cu care s-a căsătorit în 1991. Star de televiziune, aceasta a demisionat în 1997, pentru a nu afecta cariera soţului său, devenit ministru. Dominique Strauss-Kahn are patru copii, născuţi din primele două mariaje. În ultimele săptămâni, a fost ţinta unui val de critici privind stilul său de viaţă, iar averea sa a fost analizată amănunţit de presa franceză. Dominique Strauss-Kahn anunţase vineri că intenţionează să acţioneze în justiţie cotidianul „France-Soir”, pentru publicarea unor informaţii false legate de stilul său de viaţă. Polemica a fost declanşată după publicarea unei fotografii în care DSK este prezentat în timp ce urcă în maşina Porsche a unui prieten. Directorul general al FMI a cerut şi unui avocat american să analizeze căile legale de acţiune în legătură cu declaraţiile atribuite de ziar unui croitor din Washington, care susţine că a lucrat pentru DSK, deşi acesta dezminte informaţia. France-Soir a afirmat că directorul FMI ar fi client al croitorului care realizează costume al căror preţ poate ajunge până la 35.000 de dolari.

Personalităţi politice implicate în scandaluri sexuale. Directorul general al FMI nu este prima personalitate a vieţii politice confruntată cu un scandal sexual de proporţii. Printre cei implicaţi de-a lungul timpului în astfel de scandaluri s-au numărat fostul preşedinte american Bill Clinton, premierul italian Silvio Berlusconi sau preşedintele israelian Moshe Katsav.

Bill Clinton a fost acuzat că ar fi hărţuit-o sexual, într-un hotel, pe Paula Jones, iar ulterior a fost bănuit că i-a cerut Monicăi Lewinsky, stagiară la Casa Albă, să depună mărturie mincinoasă în acest caz. Ulterior, Clinton a recunoscut, la 17 august 1998, că a avut o relaţie nepotrivită cu Lewinsky. Un raport de anchetă publicat la 11 septembrie l-a acuzat pe Clinton că a minţit sub jurământ în cazul Paula Jones şi a încercat să obstrucţioneze justiţia în cazul Lewinsky. Procedura de demitere declanşată în Congres împotriva lui Bill Clinton a fost respinsă în cele din urmă de senatori la 12 februarie 1999.

Moshe Katsav, preşedinte al Israelului, a demisionat în iunie 2007, în urma unui scandal sexual. În martie 2011, el a fost condamnat la şapte ani de închisoare pentru două violuri comise asupra unei subordonate de la Ministerul Turismului, în anii \'90. Canaan Banana, fost preşedinte în Zimbabwe, a fost condamnat la un an de închisoare în mai 2000, pentru \"sodomie şi alte delicte sexuale\" comise asupra colaboratorilor săi în perioada 1980 - 1987, când era preşedinte al ţării. A fost eliberat la 30 ianuarie 2001, după o reducere a pedepsei. Poate cel mai celebru este Silvio Berlusconi, premierul italian, acuzat că a recurs la serviciile unei prostituate minore şi că a făcut abuz de putere în cazul Rubygate. Procesul, care a început la 6 aprilie, va fi reluat la 31 mai. Berlusconi, în vârstă de 74 de ani, este acuzat că a plătit serviciile sexuale ale minorei Karima el Mahroug, în perioada februarie - mai 2010, şi a exercitat presiuni asupra poliţiei pentru a obţine eliberarea acesteia după ce fusese reţinută pentru un furt.