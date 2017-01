Directorul general al CFR Călători, la Milano

Companiile feroviare din cadrul Ministerului Transporturilor, reprezentate prin directorul general al CFR Călători, Iosif Szentes, și directorul general adjunct Adrian Vlaicu, participă la cea de-a 22-a întâlnire regională europeană a UIC (International Union of Railways) de la Milano. Evenimentul se desfășoară pe 30 și 31 mai. Principalele subiecte dezbătute în cadrul întâlnirii sunt legate de îmbunătățirea securității feroviare la nivel european, Strategia Standardizării Feroviare Europene (RSSE), precum și Strategia Tehnică Feroviară Europeană (RTSE). De asemenea, în cadrul evenimentului a fost organizată și expoziția pe teme feroviare WCRR 2016 Research and Innovation from Today Towards 2050.