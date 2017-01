Directorul general al CNE Cernavodă, acuzat de abuz în serviciu! Nuclearelectrica l-a suspendat!

20:38:25 / 19 Februarie 2016

Sa iti fie rusine Bucur Ionel

Anchetele DNA care se fac in Romania au ajuns si la CNE Cernavoda. Trebuiau sa inceapa mai demult la centrala dar nici acum nu e tarziu. Credeti ca parteneriatul militar al SUA este pe gratis? In nici un caz! Oricum ar fi bine ca Bucur sa isi dea demisia daca mai are onoare. Romania se afla in negocieri pentru unitatile 3 si 4 si aceasta ancheta da o lumina nefavorabila discutiilor. Cred ca si ambasadele occidentale de la Bucuresti au trimis in strainatate stirea. Ca sa nu vorbim despre Agentia de Energie Atomica de la Viena unde cred ca se comenteaza deja. Intotdeauna Bucur sublinia ca "SECURITATEA NUCLEARA ESTE PE PRIMUL PLAN LA CNE CERNAVODA". In cele 60 de zile de control judiciar se poate gandi daca nu a actionat cu rea credinta asupra a ceea ce tot sublinia apasat. Sa ceri salariatilor sa aiba CULTURA DE SECURITATE NUCLEARA (lucru absolut corect) cand tu ai actionat asa si acum ai mari probleme inseamna ca acestea erau doar vorbe in vant pentru tine si te interesa mult sa iti mentii functia ca sa ai avantaje materiale si relatii. "Sa aplicam pricipiul OGAR( opreste, gandeste, actioneaza si revizuieste) in activitatea noastra" era o lozinca spusa de Bucur(corecta). Oare cand ai negociat acest contract (si poate si altele) nu ai aplicat principiul acesta? Deci... Punct si de la capat! Nimeni nu e de neinlocuit!