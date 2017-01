Directorul interimar al DADL, orb la nerespectarea contractelor de închiriere a plajelor

Directorul interimar al Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Gheorghe Babu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că instituţia pe care o reprezintă nu va rezilia niciun contract cu operatorii de plajă, cu toate că nu este mulţumit în totalitate de activitatea acestora. “Operatorii de plaje nu au îndeplinit în totalitate prevederile contractului de închiriere, dar am considerat că activitatea s-a îmbunătăţit faţă de anul 2006. Au mai multă experienţă decît aveau atunci şi în acest an, au reuşit să atragă mai mulţi turişti la plajă decît în sezonul trecut“, a declarat Gheorghe Babu. El a mai spus, de asemenea, că probleme au existat la Costineşti şi Eforie, unde operatorii nu şi-au îndeplinit clauzele contractuale, dar că, în 2008, va încerca să îndrepte greşelile făcute anul acesta. Directorul interimar al DADL a spus că nu va lua măsuri nici împotriva operatorilor care au subînchiriat diverse suprafeţe de plajă atît timp cît preţurile la diverse servicii au rămas neschimbate şi turiştii nu au avut de suferit din acest punct de vedere. El a spus că acea clauză de subînchiriere stipulată în contract a fost o măsură suplimentară care avea ca scop împiedicarea creşterii exagerate a preţurilor?! Prin urmare, conform spuselor directorului interimar al DADL, atît timp cît preţurile nu vor creşte, operatorii de plajă pot face absolut tot ce vor din acest punct de vedere, în condiţiile în care, anul trecut, unul dintre punctele fierbinţi ale negocierii contractelor a fost cel potrivit căruia, operatorilor de plajă le este interzis să subînchirieze. În plus, şeful Departamentului de Control al Guvernului (DCG), secretarul de stat Emanoil Neguţ a declarat, la începutul lunii iulie a acestui an, că pentru sezonul estival viitor, contractele de închiriere a suprafeţelor de plajă de pe litoral vor fi renegociate, prin încheierea de acte adiţionale care să interzică înstrăinarea ulterioară de către titulari a dreptului de operare, prin contracte de management ori asociere în participaţiune. Potrivit spuselor lui Neguţ, contractele urma să includă şi clauze prin care titularii contractelor de închiriere vor trebui să îşi asume integral obligaţiile de administrare a plajelor, fără să le mai cedeze în favoarea altor firme, întrucît clauza de interzicere a cedării dreptului de operare a fost superficial întocmită, prevăzîndu-se doar forma de subînchiriere. Ieri însă, Gheorghe Babu s-a arătat deosebit de îngăduitor faţă de greşelile operatorilor de plajă, inclusiv ale celor care nu şi-au achitat în totalitate obligaţiile de plată către DADL, afirmînd doar că aceştia vor plăti în perioada următoare. Babu nu a precizat nici care sînt sumele datorate sau cîţi operatori de plajă sînt în această situaţie.