Directorul Operei Naţionale, Răzvan Dincă, cercetat sub control judiciar

Directorul Operei Naţionale, Răzvan Dincă, este cercetat în libertate, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea procurorilor de arestare preventivă, instanţa dispunând măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, timp în care acesta va fi suspendat din funcţie. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins ca neîntemeiată propunerea de arestare a lui Ioan Răzvan Dincă, formulată de Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Magistratul de la Judecătoria Sectorului 1 a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de Răzvan Dincă, pe o durată de 60 zile, din 13 mai până la 11 iulie. "Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea ordonanţei de reţinere, dacă nu este reţinut sau arestat în alta cauză", se arată în decizia instanţei. În perioada controlului judiciar, directorul Operei Naţionale trebuie să meargă la secţia de poliţie în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul, în zilele stabilite prin programul de supraveghere, la Parchet sau la instanţă, ori de câte ori este chemat şi să anunţe dacă îşi schimbă locuinţa. De asemenea, în perioada controlului judiciar, Răzvan Dincă nu poate să ocupe funcţia de director al Operei Naţionale şi are interdicţie să meargă la sediul Operei.