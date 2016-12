Directorul Portului Constanța, vicepreşedinte al Black and Azov Seas Ports Association

Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime Constanţa” (CN APMC) a fost reconfirmată joi, 2 iunie, la Odessa, în Ucraina, în boardul de conducere al Black and Azov Seas Ports Association - BASPA, prin obţinerea unui nou mandat de vicepreşedinte. Preşedinţia BASPA este deţinută de Portul Illichevsk, Ucraina. Directorul general al CN APMC, Valeriu Nicolae Ionescu, din poziţia sa de vicepreşedinte al asociaţiei care reuneşte porturile din Marea Neagră şi Marea Azov va reprezenta interesele acestora la întâlnirile cu autorităţile internaţionale din domeniul transporturilor. Rolul pe care Administrația Porturilor Maritime Constanța şi-l asumă în BASPA este foarte important, în special în actualul context în care Marea Neagră capătă tot mai mare greutate la nivel regional şi european. În cadrul reuniunii din acest an se dezbat noile direcţii de acţiune pentru perioada următoare, principalele politici de transporturi în regiunea Mării Negre şi poziţia BASPA referitoare la acestea. Black and Azov Seas Ports Association - BASPA este o organizaţie internaţională, regională şi non-guvernamentală, înfiinţată în conformitate cu regulamentul prevăzut în Declaraţia Black Sea Economic Cooperation - BSEC, semnată la Istanbul pe 25 iunie 1992. Printre obiectivele asociaţiei se regăsesc cooperarea în domeniul economic, ştiinţific şi tehnic între porturile din Marea Neagră şi Marea Azov; cooperarea în domeniul dezvoltării capacităţilor tehnice, organizaţionale şi manageriale şi schimbul de informaţii în domeniu; realizarea de studii în domeniul portuar; cooperarea cu alte asociaţii internaţionale ale porturilor şi cu alte entităţi non-guvernamentale din domeniul industriei portuare; cooperarea cu fondurile de investiţii internaţionale în scopul atragerii de investiţii în porturi; cooperarea în scopul creşterii eficienţei serviciilor în domeniul transporturilor şi în scopul creşterii traficului de mărfuri în porturi.